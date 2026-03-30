Баланс поживних речовин також відіграє ключову роль

Морква формує довгий коренеплід, тому потребує легкого, пухкого й добре структурованого ґрунту. У щільній або виснаженій землі корінь не може розвиватися рівномірно, через це він викривляється або розгалужується.

Баланс поживних речовин також відіграє ключову роль. Надлишок одних елементів і нестача інших впливають не лише на форму, а й на соковитість і смак.

Що варто додати в ґрунт під час сіяння

Пісок. Допомагає розпушити важкий або глинистий ґрунт. Земля стає більш повітропроникною, а коренеплоди ростуть рівними та гладкими.

Перегній або компост. Забезпечує рослини необхідними поживними речовинами. Використовуйте лише добре перепрілий матеріал, щоб уникнути деформацій.

Деревний попіл. Містить калій, який відповідає за солодкість і соковитість. Додатково знижує кислотність ґрунту.

Торф. Покращує структуру землі та допомагає утримувати вологу. Це сприяє рівномірному росту коренеплодів.

Мінеральні добрива. У невеликій кількості фосфор і калій стимулюють формування міцної та великої моркви. Важливо не перевищувати норму азоту, щоб не отримати пишне бадилля замість кореня.

Чого не можна вносити перед посівом

Свіжий гній. Провокує розгалуження та деформацію коренеплодів.

Надлишок азотних добрив. Сприяє росту листя, а не кореня.

Щільний, не розпушений ґрунт. Перешкоджає правильному формуванню моркви та призводить до викривлень.

Додаткові поради для гарного врожаю

Перед посівом ретельно розпушіть землю, приберіть каміння та тверді грудки. Слідкуйте за рівномірною вологістю та не загущуйте посіви. Ці прості дії суттєво впливають на форму, розмір і смак майбутнього врожаю.