Бур’яни швидко захоплюють ділянку, забираючи вологу та поживні речовини у культурних рослин. Проте впоратися з ними можна без агресивних засобів, використовуючи простий домашній розчин. З чого його приготувати, пише Martha Stewart.

Чому оцет працює

Основою такого засобу є звичайний оцет. Він містить оцтову кислоту, яка руйнує клітини рослин і сприяє швидкому висиханню листя. Найкраще цей метод діє на молоді бур’яни, які ще не мають глибокого коріння.

Коли обробляти ділянку

Щоб отримати максимальний ефект, обприскування варто проводити у суху погоду без опадів. Оптимальний час – ранок або вечір, коли немає сильного сонця і розчин не випаровується надто швидко.

Рецепт домашнього засобу

Для приготування знадобляться три інгредієнти:

оцет;

засіб для миття посуду;

сіль.

У ємність налийте оцет, додайте трохи мийного засобу та за потреби всипте сіль. Ретельно перемішайте і перелийте суміш у розпилювач.

Як це працює

Мийний засіб допомагає рідині краще затримуватися на листі, завдяки чому активні компоненти глибше проникають у тканини рослини. Сіль підсилює ефект, витягуючи вологу і пришвидшуючи висихання бур’янів.

Як правильно застосовувати

Обприскуйте розчин безпосередньо на листя бур’янів, намагаючись не зачіпати культурні рослини. Уже через добу можна помітити перші результати – рослини починають в’янути.

Під час роботи варто використовувати рукавички та уникати потрапляння розчину на шкіру й в очі.

Важливі застереження

Такий засіб діє лише на надземну частину бур’янів, тому рослини з глибоким корінням можуть відновитися. Крім того, надмірне використання солі або оцту може вплинути на якість ґрунту.

Як закріпити результат

Для тривалого ефекту варто поєднувати кілька методів: регулярно прополювати грядки, мульчувати ґрунт і підтримувати здоровий стан культурних рослин.