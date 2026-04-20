У цей період тривають посіви холодостійких культур, підготовка грядок і догляд за розсадою

Кінець квітня є періодом, коли більшість робіт остаточно переходить у відкритий ґрунт і теплиці. Погодні умови стають стабільнішими, але ризик нічних похолодань усе ще зберігається. У цей час важливо не перевантажувати себе хаотичними діями, а працювати за чітким планом. В які дні що робити, пише «Зелена садиба».

Основні роботи наприкінці квітня

У цей період тривають посіви холодостійких культур, підготовка грядок і догляд за розсадою. Також активно проводять підживлення, обробки рослин і роботи в саду. Важливо поєднувати кілька видів діяльності, щоб максимально ефективно використати сприятливі дні.

Сприятливі дні для робіт із ґрунтом і насінням

Сапання та робота з ґрунтом – 22, 23. Пророщування насіння – 22, 23, 29, 30. Поливи – 22, 23.

Догляд за рослинами

Мінеральні підживлення – 22, 23. Прищипку та пасинкування – 22, 23.

Захисні та профілактичні роботи

Боротьбу зі шкідниками та хворобами рекомендується проводити 26–28 квітня. Профілактичні обробки – 20, 21, 26–28.

Роботи в саду

Заготівлю живців варто проводити 22, 23 квітня. Щеплення та окулювання найкраще виконувати 22, 23 квітня.

Господарські справи