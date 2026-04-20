Кінець квітня є періодом, коли більшість робіт остаточно переходить у відкритий ґрунт і теплиці. Погодні умови стають стабільнішими, але ризик нічних похолодань усе ще зберігається. У цей час важливо не перевантажувати себе хаотичними діями, а працювати за чітким планом. В які дні що робити, пише «Зелена садиба».
Основні роботи наприкінці квітня
У цей період тривають посіви холодостійких культур, підготовка грядок і догляд за розсадою. Також активно проводять підживлення, обробки рослин і роботи в саду. Важливо поєднувати кілька видів діяльності, щоб максимально ефективно використати сприятливі дні.
Сприятливі дні для робіт із ґрунтом і насінням
- Сапання та робота з ґрунтом – 22, 23.
- Пророщування насіння – 22, 23, 29, 30.
- Поливи – 22, 23.
Догляд за рослинами
- Мінеральні підживлення – 22, 23.
- Прищипку та пасинкування – 22, 23.
Захисні та профілактичні роботи
- Боротьбу зі шкідниками та хворобами рекомендується проводити 26–28 квітня.
- Профілактичні обробки – 20, 21, 26–28.
Роботи в саду
- Заготівлю живців варто проводити 22, 23 квітня.
- Щеплення та окулювання найкраще виконувати 22, 23 квітня.
Господарські справи
- Прибирання та ремонт – 24–30.
- Обробка теплиць і парників – 24, 25.
- Роботи з водоймами – 29, 30.
- Встановлення та ремонт опор – 20, 21, 26–28.
