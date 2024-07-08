Посівний календар на липень 2024 року: що садити на городі і в саду
Липень – це спекотна, посушлива і багата на плоди й квіти пора. Кожен садівник має так спланувати свій час так, щоб і урожай не постраждав, і щоб ще й мати час на відпочинок. А допоможе в цьому посівний календар від «Зеленої садиби».
Посівний календар на червень 2024 року
Загалом сприятливі дні для посіву/посадки овочевих культур – 1, 2, 12-20, 24, 25, 28, 29 липня, несприятливі – 5-7, 21- 23 липня.
|
Коренеплоди:
|
Картопля
|
1, 2, 28, 29
|
Морква, буряк
|
1, 2, 28, 29
|
Редис, редька, ріпа
|
1, 2, 12-14, 26-29
|
Цибулеві:
|
Цибуля на зелень, шніт
|
3-6, 30, 31
|
Цибуля порей
|
12-16, 19, 20
|
Овочі до столу та на зберігання:
|
Томати, фізаліс
|
1, 2, 15, 16, 19, 20, 28, 29
|
Перець
|
15, 16, 19, 20
|
Огірки
|
1, 2, 12-20, 28, 29
|
Брокколі, цвітна капуста
|
12-14
|
Капуста, кейл
|
12-16, 19, 20
|
Селера черешкова та на листя
|
12-16, 19, 20
|
Спаржа
|
12-16, 19, 20
|
Кабачки, патисони, гарбуз
|
15, 16, 19, 20
|
Стручкові (квасоля, горох)
|
3, 4, 12-14, 19, 20, 30, 31
|
Міцелій
|
1, 2, 12-14, 24, 25, 28, 29
|
Зелень та трави:
|
Салати, цикорій
|
12-16, 19, 20, 26, 27
|
Шпинат
|
1, 2, 19, 20, 24-29
|
Рукола, крес, листова гірчиця
|
15, 16, 26, 27
|
Мангольд, щавель
|
26, 27
|
Кріп, петрушка, кінза
|
12-20
|
Базилік, материнка, розмарин, інші трави
|
10-14, 26, 27
|
Лікарські та чайні культури
|
10-14
|
Мікрозелень
|
26-29
|
Ягідно-плодовий сад:
|
Суниця та полуниця
|
1-4, 15, 16, 28-31
|
Фундук
|
1, 2, 28, 29
|
Калина, шипшина, горобина
|
1, 2, 17, 18, 28, 29
|
Обліпиха
|
1, 2, 17, 18, 24, 25, 28, 29
|
Глід
|
1, 2, 15, 16, 28, 29
|
Смородина
|
1, 2, 8, 9, 15, 16, 19, 20, 24, 25, 28, 29
|
Малина, ожина
|
1, 2, 15, 16, 26-31
|
Аґрус
|
1, 2, 15, 16, 19, 20, 28, 29
|
Виноград
|
1, 2, 12-18, 24, 25, 28, 29
|
Декоративні рослини:
|
Однорічники
|
10-14
|
Цибулинні та бульбові
|
1-4, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 24, 25, 28-31
|
Трав’янисті багаторічники
|
10-14
|
Хвойні
|
6, 10, 11
|
Живі огорожі
|
8-11
|
Чагарники та дерева
|
1, 2, 8-11, 17, 18, 28, 29
|
Ліани
|
3, 4, 10, 11, 17, 18, 30, 31
|
Газони та грунтопокривники
|
10, 11, 17, 18, 26, 27
|
Сидерати
|
9-11, 14-18, 26, 27
Найкращі дні для садових робіт у липні 2024:
|
Сапання бур’янів та інша обробка ґрунту
|
5, 21-23
|
Пророщування насіння
|
1, 2, 5, 12-16, 19, 20, 24, 25, 28, 29
|
Пікірування, проріджування
|
1, 2, 28, 29
|
Поливи
|
4, 12-20, 24, 25
|
Підживлення органічними добривами
|
1, 2, 5, 24, 25, 28, 29
|
Підживлення мінеральними добривами
|
15, 16, 19, 20
|
Компостування, закладка зелених добрив
|
5, 6, 21
|
Обрізка, омолодження, формування
|
6, 17, 18
|
Встановлення та ремонт опор
|
3, 4, 10, 11, 17, 18, 30, 31
|
Стрижка газону, косовиця трав
|
6, 17, 18
|
Прищіпка, пасинкування
|
6, 12-20
|
Боротьба з шкідниками та захворюваннями
|
3-5, 6, 22, 23, 26, 27. 30, 31
|
Профілактичні обробки
|
3, 4, 10, 11, 17, 18, 30, 31
|
Заготівля живців та прикопування відводків
|
12-20
|
Щеплення та окулювання
|
6, 15, 16, 19, 20, 24, 25
|
Догляд за водоймами
|
1, 2, 28, 29
|
Обробка теплиць та парників
|
6-9, 21, 24, 25
|
Прибирання та ремонт
|
5-18, 21-23
|
Корчування та боротьба з порослю
|
1, 2, 30, 31
|
Збір врожаю
|
8, 9, 17-21
|
Збір насіння
|
7-9, 12-14, 21, 26, 27
|
Консервація, сушіння
|
1-4, 8-21, 28-31
|
Засолювання та квашення
|
7-9, 17-20