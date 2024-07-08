Загалом сприятливі дні для посіву/посадки овочевих культур – 1, 2, 12-20, 24, 25, 28, 29 липня

Липень – це спекотна, посушлива і багата на плоди й квіти пора. Кожен садівник має так спланувати свій час так, щоб і урожай не постраждав, і щоб ще й мати час на відпочинок. А допоможе в цьому посівний календар від «Зеленої садиби».

Посівний календар на червень 2024 року

Загалом сприятливі дні для посіву/посадки овочевих культур – 1, 2, 12-20, 24, 25, 28, 29 липня, несприятливі – 5-7, 21- 23 липня.

Коренеплоди: Картопля 1, 2, 28, 29 Морква, буряк 1, 2, 28, 29 Редис, редька, ріпа 1, 2, 12-14, 26-29 Цибулеві: Цибуля на зелень, шніт 3-6, 30, 31 Цибуля порей 12-16, 19, 20 Овочі до столу та на зберігання: Томати, фізаліс 1, 2, 15, 16, 19, 20, 28, 29 Перець 15, 16, 19, 20 Огірки 1, 2, 12-20, 28, 29 Брокколі, цвітна капуста 12-14 Капуста, кейл 12-16, 19, 20 Селера черешкова та на листя 12-16, 19, 20 Спаржа 12-16, 19, 20 Кабачки, патисони, гарбуз 15, 16, 19, 20 Стручкові (квасоля, горох) 3, 4, 12-14, 19, 20, 30, 31 Міцелій 1, 2, 12-14, 24, 25, 28, 29 Зелень та трави: Салати, цикорій 12-16, 19, 20, 26, 27 Шпинат 1, 2, 19, 20, 24-29 Рукола, крес, листова гірчиця 15, 16, 26, 27 Мангольд, щавель 26, 27 Кріп, петрушка, кінза 12-20 Базилік, материнка, розмарин, інші трави 10-14, 26, 27 Лікарські та чайні культури 10-14 Мікрозелень 26-29 Ягідно-плодовий сад: Суниця та полуниця 1-4, 15, 16, 28-31 Фундук 1, 2, 28, 29 Калина, шипшина, горобина 1, 2, 17, 18, 28, 29 Обліпиха 1, 2, 17, 18, 24, 25, 28, 29 Глід 1, 2, 15, 16, 28, 29 Смородина 1, 2, 8, 9, 15, 16, 19, 20, 24, 25, 28, 29 Малина, ожина 1, 2, 15, 16, 26-31 Аґрус 1, 2, 15, 16, 19, 20, 28, 29 Виноград 1, 2, 12-18, 24, 25, 28, 29 Декоративні рослини: Однорічники 10-14 Цибулинні та бульбові 1-4, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 24, 25, 28-31 Трав’янисті багаторічники 10-14 Хвойні 6, 10, 11 Живі огорожі 8-11 Чагарники та дерева 1, 2, 8-11, 17, 18, 28, 29 Ліани 3, 4, 10, 11, 17, 18, 30, 31 Газони та грунтопокривники 10, 11, 17, 18, 26, 27 Сидерати 9-11, 14-18, 26, 27

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