У той час, коли почали наливатися перші плоди, уважно стежте за верхівкою куща

Верхівка томатів, які уже почали цвісти, може засихати не тільки через спекотну погоду або навпаки – часті опади. Про фактори, через які сохнуть кущі помідорів, пише «Флористікс».

Проблеми з кореневищем

Якщо у ваших помідорів в'януть верхівки – це ознака проблем з кореневою системою: пошкодили кореневі гнилі або шкідники. Врятувати помідори допоможе бурштинова кислота.

На 10 л води беремо 2-5 г бурштинової кислоти, яку спочатку розводимо в баночці з гарячою водою, а потім цей розчин додаємо в ємність для поливу. Поливаємо помідори, через 1-2 дні таку процедуру можна повторити ще раз. Бурштинова кислота чудово стимулює кореневу систему помідорів, після такого поливу з'являються нові корінці, рослина починає отримувати з ґрунту і воду, і живлення.

Через тиждень після підживлення огляньте томати, піднялися верхівки чи ні. Якщо так, значить причина була в ослабленій кореневій системі. Якщо ж полив бурштиновою кислотою не допоміг і верхівки, такі ж опущено, тоді причина може бути у минулому, коли ви пропустили перший полив і удобрення.

Підживлення під час появи перших плодів

У той час, коли почали наливатися перші плоди, уважно стежте за верхівкою куща: якщо вона витончується, є листя випрямлене, то варто починати підживлення. На 10 л води беремо 10 г кальцієвої селітри (кальциніт) +10 г аміачної селітри.

Ці два види селітри розчиняємо у воді та проводимо полив під корінь. Орієнтир для поливу: 0,7-1 л розчину під корінь, залежить від типу ґрунту. На піщаний ґрунт потрібно більше води, на важкий ґрунт – менше. Поєднанням кальцієвої та аміачної селітри ми зможемо дати томатам потрібний баланс.

Після проведення такого підживлення поспостерігайте за томатами: верхівки до вечора повинні трошки кучерявитися, а вдень, у теплу погоду, розправлятися.