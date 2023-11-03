Висаджувати плодові дерева в листопаді вже трохи ризиковано

Якщо погода дозволяє, у листопаді може бути багато роботи на городі та в саду: прибирання, підзимні посіви, особливо весняних цибулинних квітів, підготовка грядок до весняних посадок тощо. Висаджувати плодові дерева в листопаді вже трохи ризиковано, краще перетримати їх до весни. А ось хвойні рослини в цю пору садити дуже добре, головне, щоб земля не була мерзла. Найкращі дні для посадок та інших садово-городніх робіт підкаже посівний календар від «Зеленої садиби».

Посівний календар на листопад 2023 року

3, 4, 10, 11, 17, 18, 21, 22, 26, 30 листопада – загалом сприятливі числа для посівів і посадок всіх рослин, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 27 листопада – несприятливі.

Коренеплоди:

буряк, морква, пастернак – 3, 4, 10, 11, 30;

редька, ріпа – 10, 11;

редис – 3, 4, 17, 18, 21, 22, 26, 30;

селера, петрушка на корінь – 3, 4, 10, 11, 30.

Цибулеві:

цибуля ріпчаста – 10, 11;

цибуля на зелень, шніт-цибуля – 3, 4, 10, 11, 17, 18, 21-26, 30;

часник – 10, 11;

цибуля порей, єгипетська, рокамболь тощо – 3, 4, 10, 11, 21, 22, 26, 30.

Овочі до столу та на зберігання:

гострий та декоративний перець – 14, 21-26;

кале, пак-чой та інша листова капуста – 10, 11, 21-25;

зернові (пшениця, овес, ячмінь, жито) – 3, 4, 10, 11, 14, 17, 18, 26, 30;

міцелій – 14, 17, 18, 21-26.

Зелень та трави:

листовий салат – 10, 11, 17, 18, 21-26;

шпинат – 10, 11, 21-25;

рукола, крес, листова гірчиця – 3, 4, 14, 21-25, 30;

мангольд та інші листові овочі – 21-26;

щавель – 14, 26;

кріп та фенхель – 17, 18, 26;

петрушка, кінза та селера на листя – 21, 22;

базилік, материнка, розмарин, інші трави – 7-9, 14, 21-25;

лікарські та чайні культури – 5-9, 14;

мікрозелень – 14, 17, 18, 21-25.

Ягідно-плодовий сад:

суниця та полуниця – 1-4, 28-30;

яблуня – 17, 18, 26;

абрикос, вишня, слива, персик – 10, 11, 26;

груша, айва – 10, 11, 17, 18;

черешня – 5, 6, 26;

волоський горіх, фундук – 1, 2, 10, 11, 26, 28, 29;

малина – 1-4, 14, 28-30;

смородина – 3-6, 14, 17, 18, 21, 22, 30;

аґрус та інші ягідники – 3, 4, 14, 17, 18, 30;

глід – 3-6, 14, 23-25, 30;

калина, шипшина, горобина, обліпиха – 3, 4, 26, 30;

виноград – 10, 11, 14.

Декоративні рослини:

однорічники – 3, 4, 7-11, 26, 30;

цибулинні та бульбові – 14, 17, 18, 21, 22;

трав’янисті багаторічники – 3, 4, 7-11, 21, 22, 26, 30;

хвойні – 7-9;

живі огорожі – 1, 2, 5-11, 28, 29;

чагарники та дерева – 5-9, 17, 18, 26;

сидерати – 3, 4, 10, 11, 14, 17, 18, 23-26, 30;

кучеряві та плетисті культури – 1, 2, 7-9, 28, 29;

крупноміри – 5-9.

Найкращі дні для садових робіт у листопаді 2023 року: