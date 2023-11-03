Посівний календар на листопад 2023 року: що робити та садити на городі
Якщо погода дозволяє, у листопаді може бути багато роботи на городі та в саду: прибирання, підзимні посіви, особливо весняних цибулинних квітів, підготовка грядок до весняних посадок тощо. Висаджувати плодові дерева в листопаді вже трохи ризиковано, краще перетримати їх до весни. А ось хвойні рослини в цю пору садити дуже добре, головне, щоб земля не була мерзла. Найкращі дні для посадок та інших садово-городніх робіт підкаже посівний календар від «Зеленої садиби».
Посівний календар на листопад 2023 року
3, 4, 10, 11, 17, 18, 21, 22, 26, 30 листопада – загалом сприятливі числа для посівів і посадок всіх рослин, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 27 листопада – несприятливі.
Коренеплоди:
- буряк, морква, пастернак – 3, 4, 10, 11, 30;
- редька, ріпа – 10, 11;
- редис – 3, 4, 17, 18, 21, 22, 26, 30;
- селера, петрушка на корінь – 3, 4, 10, 11, 30.
Цибулеві:
- цибуля ріпчаста – 10, 11;
- цибуля на зелень, шніт-цибуля – 3, 4, 10, 11, 17, 18, 21-26, 30;
- часник – 10, 11;
- цибуля порей, єгипетська, рокамболь тощо – 3, 4, 10, 11, 21, 22, 26, 30.
Овочі до столу та на зберігання:
- гострий та декоративний перець – 14, 21-26;
- кале, пак-чой та інша листова капуста – 10, 11, 21-25;
- зернові (пшениця, овес, ячмінь, жито) – 3, 4, 10, 11, 14, 17, 18, 26, 30;
- міцелій – 14, 17, 18, 21-26.
Зелень та трави:
- листовий салат – 10, 11, 17, 18, 21-26;
- шпинат – 10, 11, 21-25;
- рукола, крес, листова гірчиця – 3, 4, 14, 21-25, 30;
- мангольд та інші листові овочі – 21-26;
- щавель – 14, 26;
- кріп та фенхель – 17, 18, 26;
- петрушка, кінза та селера на листя – 21, 22;
- базилік, материнка, розмарин, інші трави – 7-9, 14, 21-25;
- лікарські та чайні культури – 5-9, 14;
- мікрозелень – 14, 17, 18, 21-25.
Ягідно-плодовий сад:
- суниця та полуниця – 1-4, 28-30;
- яблуня – 17, 18, 26;
- абрикос, вишня, слива, персик – 10, 11, 26;
- груша, айва – 10, 11, 17, 18;
- черешня – 5, 6, 26;
- волоський горіх, фундук – 1, 2, 10, 11, 26, 28, 29;
- малина – 1-4, 14, 28-30;
- смородина – 3-6, 14, 17, 18, 21, 22, 30;
- аґрус та інші ягідники – 3, 4, 14, 17, 18, 30;
- глід – 3-6, 14, 23-25, 30;
- калина, шипшина, горобина, обліпиха – 3, 4, 26, 30;
- виноград – 10, 11, 14.
Декоративні рослини:
- однорічники – 3, 4, 7-11, 26, 30;
- цибулинні та бульбові – 14, 17, 18, 21, 22;
- трав’янисті багаторічники – 3, 4, 7-11, 21, 22, 26, 30;
- хвойні – 7-9;
- живі огорожі – 1, 2, 5-11, 28, 29;
- чагарники та дерева – 5-9, 17, 18, 26;
- сидерати – 3, 4, 10, 11, 14, 17, 18, 23-26, 30;
- кучеряві та плетисті культури – 1, 2, 7-9, 28, 29;
- крупноміри – 5-9.
Найкращі дні для садових робіт у листопаді 2023 року:
- боротьба з бур’янами (сапання) – 15, 16, 19, 20, 23-25, 27;
- розпушування та робота з ґрунтом – 13, 23-25;
- пророщування насіння – 3, 4, 10-12, 17, 18, 30;
- пікірування, проріджування – 10, 11;
- поливи – 3, 4, 12, 14, 21, 22, 30;
- підживлення органічними та зеленими добривами – 3, 4, 12, 30;
- підживлення мінеральними добривами – 14, 17, 18, 21, 22, 26;
- компостування, закладка зелених добрив – 13, 23-25;
- обрізка, омолодження, формування – 12;
- прищипка пагонів – 13;
- боротьба з шкідниками та хворобами – 1, 2, 5-9, 28, 29;
- профілактичні обробки – 1, 2, 7-9, 15, 16, 28, 29;
- заготівля живців – 17, 18, 21, 22, 26;
- щеплення та окулювання – 14, 17, 18, 21, 22;
- чищення кори, побілка – 19, 20, 27;
- підготовка до зими, укриття рослин – 13-16, 19, 20, 27;
- снігозатримання – 19, 20, 27;
- обробка, розбір та ремонт теплиць та парників – 1, 2, 10, 11, 28, 29;
- прибирання на ділянці – 12, 13, 15, 16, 19, 20, 27;
- ремонтні та будівельні роботи – 3-6, 15-20, 23-26;
- захист саду та сховищ від гризунів – 19, 20, 27;
- корчування – 15, 16, 19, 20, 23-25, 26;
- чищення та підготовка до зими водойм, осушення комунікацій, осушення комунікацій – 19, 20, 27;
- збір врожаю – 15-20, 23-26;
- збір насіння – 10-11, 27;
- збір лікарських трав та квітів – 7-11, 27;
- консервація, сушіння – 1-20, 26-30;
- засолювання та квашення – 15-18, 26.