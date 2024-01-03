Загалом сприятливі дні для посіву/посадки овочевих культур – 3-9, 14, 15, 18-20, 23-25, 30, 31 січня

У січні дехто вже починає висівати розсаду. І це дуже доречно, бо чим ближче до весни, тим більше клопотів і менше на все часу. Зокрема, у січні можна і треба висівати деякі квіти з довгим періодом вегетації на розсаду, а також посадити зелень на підвіконні. Найкращі дні для посіву в січні будь-яких культур, а також для інших садово-городніх робіт підкаже посівний календар на січень 2024 року від «Зеленої садиби».

Посівний календар на січень 2024 року

Загалом сприятливі дні для посіву/посадки овочевих культур – 3-9, 14, 15, 18-20, 23-25, 30, 31 січня, несприятливі – 10-13, 25 числа.

Коренеплоди:

редис – 3-7, 23, 24, 30, 31;

цибуля на зелень, шніт-цибуля – 3-7, 14-20, 23, 24, 30, 31;

часник – 3-9, 30, 31;

цибуля порей – 6, 7, 30, 31;

батат – 3-9, 18-20, 30, 31.

Овочі:

томати – 14, 15, 18-20, 23, 24;

перець, баклажани – 6, 7, 14, 15, 18-24;

огірки – 6, 7, 14, 15, 18-24;

броколі, цвітна капуста – 3-5, 23, 24, 30, 31;

рання капуста, кейл – 3-5, 30, 31;

середня та пізня капуста – 3-5, 18, 19, 23, 24, 30, 31;

горох та інші стручкові – 3-5, 18-24, 30, 31;

селера черешкова – 6, 7, 30, 31;

спаржа – 18, 19, 23, 24;

кабачки, гарбузи та баштанні – 14-16, 18-24;

міцелій грибів – 3-9, 18-20, 30, 31.

Зелень та трави:

салати, цикорій – 16-19, 23, 24;

шпинат – 14-20, 23, 24;

рукола, крес, листова гірчиця – 6, 7, 16-20;

мангольд, щавель – 16, 17;

кріп, петрушка, кінза – 14-20, 23, 24;

базилік, материнка, розмарин та інші пряні трави – 1-5, 18-20, 23, 24, 28-31;

лікарські та чайні культури – 16, 17;

мікрозелень – 14-17, 23, 24.

Ягідно-плодовий сад:

суниця та полуниця – 6, 7, 18-24.

Декоративні рослини:

однорічники – 1-5, 18-20, 23, 24, 28-31;

цибулинні та бульбові – 1, 2, 6, 7, 14, 15, 18-22, 28, 29;

трав’янисті багаторічники – 1-5, 18-20, 23, 24, 28-31;

хвойні – 1, 2, 28, 29;

ліани – 1, 2, 8, 9, 21, 22, 28, 29;

крупноміри – 11, 26, 27;

сидерати в теплиці – 1, 2, 8, 9, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 28, 29.

Посівний календар на січень 2024 – найкращі дні для робіт: