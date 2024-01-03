Посівний календар на січень 2024 року: що робити на городі та садити
У січні дехто вже починає висівати розсаду. І це дуже доречно, бо чим ближче до весни, тим більше клопотів і менше на все часу. Зокрема, у січні можна і треба висівати деякі квіти з довгим періодом вегетації на розсаду, а також посадити зелень на підвіконні. Найкращі дні для посіву в січні будь-яких культур, а також для інших садово-городніх робіт підкаже посівний календар на січень 2024 року від «Зеленої садиби».
Посівний календар на січень 2024 року
Загалом сприятливі дні для посіву/посадки овочевих культур – 3-9, 14, 15, 18-20, 23-25, 30, 31 січня, несприятливі – 10-13, 25 числа.
Коренеплоди:
- редис – 3-7, 23, 24, 30, 31;
- цибуля на зелень, шніт-цибуля – 3-7, 14-20, 23, 24, 30, 31;
- часник – 3-9, 30, 31;
- цибуля порей – 6, 7, 30, 31;
- батат – 3-9, 18-20, 30, 31.
Овочі:
- томати – 14, 15, 18-20, 23, 24;
- перець, баклажани – 6, 7, 14, 15, 18-24;
- огірки – 6, 7, 14, 15, 18-24;
- броколі, цвітна капуста – 3-5, 23, 24, 30, 31;
- рання капуста, кейл – 3-5, 30, 31;
- середня та пізня капуста – 3-5, 18, 19, 23, 24, 30, 31;
- горох та інші стручкові – 3-5, 18-24, 30, 31;
- селера черешкова – 6, 7, 30, 31;
- спаржа – 18, 19, 23, 24;
- кабачки, гарбузи та баштанні – 14-16, 18-24;
- міцелій грибів – 3-9, 18-20, 30, 31.
Зелень та трави:
- салати, цикорій – 16-19, 23, 24;
- шпинат – 14-20, 23, 24;
- рукола, крес, листова гірчиця – 6, 7, 16-20;
- мангольд, щавель – 16, 17;
- кріп, петрушка, кінза – 14-20, 23, 24;
- базилік, материнка, розмарин та інші пряні трави – 1-5, 18-20, 23, 24, 28-31;
- лікарські та чайні культури – 16, 17;
- мікрозелень – 14-17, 23, 24.
Ягідно-плодовий сад:
- суниця та полуниця – 6, 7, 18-24.
Декоративні рослини:
- однорічники – 1-5, 18-20, 23, 24, 28-31;
- цибулинні та бульбові – 1, 2, 6, 7, 14, 15, 18-22, 28, 29;
- трав’янисті багаторічники – 1-5, 18-20, 23, 24, 28-31;
- хвойні – 1, 2, 28, 29;
- ліани – 1, 2, 8, 9, 21, 22, 28, 29;
- крупноміри – 11, 26, 27;
- сидерати в теплиці – 1, 2, 8, 9, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 28, 29.
Посівний календар на січень 2024 – найкращі дні для робіт:
- пророщування насіння – 3-7, 10, 14, 15, 18-21, 23, 24, 30, 31;
- пікірування, проріджування – 3-5, 10, 30, 31;
- заготівля субстратів – 10, 25;
- поливи – 6, 7, 14, 15, 18-20, 23-25;
- підживлення органічними добривами – 6, 7;
- підживлення мінеральними добривами – 14, 15, 18, 20, 23, 24;
- обрізка, омолодження, формування – 6-9, 11;
- боротьба зі шкідниками та захворюваннями – 1, 2, 10-13, 21, 22, 26-29;
- захист від гризунів – 1, 2, 21, 22, 28, 29;
- профілактичні обробки – 1, 2, 8, 9, 21, 22, 28, 29;
- заготівля, перевірка живців – 14, 15, 18-20, 23, 24;
- щеплення та окулювання – 11, 14, 15, 23, 24;
- перевірка труб та комунікацій – 1-4, 18, 19, 25-31;
- прибирання, ремонт – 1-10, 25-31;
- роботи в теплицях і парниках – 11, 14, 15, 25-27;
- снігозатримання – 12, 13, 26, 27;
- перевірка укриттів на рослинах – 8, 9, 21, 22;
- засолювання та квашення – 16-20.