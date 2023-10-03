Посівний календар підкаже найсприятливіші дні для городніх робіт

У жовтні через примхливу погоду не варто дотримуватися конкретних термінів у плануванні городніх робіт, проте обов’язково треба знайти в цьому місяці час для підзимніх посівів і висаджування весняних цибулинних. Посадивши цибулю і часник під зиму, ми не тільки економимо дорогоцінний час весняної посівної, а й маємо можливість отримати урожай на пару тижнів раніше. І посівний календар на жовтень підкаже найкращі для цього дні місяця, пише «Зелена садиба».

Посівний календар на жовтень 2023 року

2, 3, 6-8, 15-17, 21, 22, 25, 26, 29, 30 жовтня – загалом сприятливі числа в жовтні для посівів і посадок всіх рослин, 13, 14, 18-20, 23, 24, 28 жовтня – загалом несприятливі.

Коренеплоди:

буряк, морква, пастернак – 6-8, 29, 30;

редис – 2, 3, 6-8, 21, 22, 25, 26, 29, 30;

селера, петрушка на корінь – 6-8.

Цибулеві:

Цибуля городня – 2, 3, 29, 30

Цибуля на зелень, шніт – 2, 3, 15, 21, 22, 29, 30

Часник – 15, 21, 22

Цибуля порей, рокамболь та інші – 1-3, 6-8, 25-27, 29, 30

Овочі до столу та на зберігання:

Гострий та декоративний перець – 15-17, 27

Кале, пак-чой та інша листова капуста – 1, 15, 25-27

Зернові (пшениця, овес, ячмінь, жито) – 2, 3, 6-8, 15-17, 21, 22, 29, 30

Міцелій – 15-27

Зелень та трави:

Листовий салат – 1-3, 15, 25-27, 29, 30

Шпинат – 1, 15, 25-27

Рукола, крес, листова гірчиця – 1, 6-8, 16, 17, 25-27

Мангольд та інші листові овочі – 1-3, 25-27, 29, 30

Щавель – 2, 3, 16, 17, 29, 30

Кріп та фенхель – 2, 3, 21, 22, 29, 30

Петрушка, кінза та селера на листя – 15, 25, 26

Базилік, материнка, розмарин – 11, 12, 16, 17, 25-27

Лікарські та чайні культури – 9-12, 16, 17

Мікрозелень – 1, 15-17, 21, 22, 25-27

Ягідно-плодовий сад:

Суниця та полуниця – 4-8, 31

Яблуня – 2, 3, 21, 22, 29, 30

Груша, айва – 15, 21, 22

Абрикос, вишня, слива, персик – 2, 3, 15

Черешня – 2, 3, 9, 10, 29, 30

Волоський горіх, фундук – 2-5, 15, 29-31

Калина, шипшина, горобина, обліпиха – 2, 3, 6-8, 25, 26, 29, 30

Глід – 1, 6-10, 16, 17, 27

Малина – 4-8, 16-17, 31

Смородина – 6-10, 16, 17, 21, 22, 25, 26

Аґрус та інші ягідники – 6-8, 16, 17, 21, 22

Виноград – 15-20

Декоративні рослини:

Газон, ґрунтопокривні рослини – 1, 27

Однорічники – 2, 3, 11, 12, 15, 29, 30

Цибулинні та бульбові – 16, 17, 21, 22, 25, 26

Трав’янисті багаторічники – 2, 3, 6-8, 11, 12, 15, 25, 26, 29, 30

Хвойні – 11, 12

Живі огорожі – 4, 5, 9-12, 15, 31

Чагарники та дерева – 2, 3, 9-12, 21, 22, 29, 30

Кучеряві та плетисті культури – 4, 5, 11, 12, 31

Сидерати – 1-3, 6-8, 15-17, 21, 22, 29, 30

Найкращі дні для садових робіт у жовтні 2023 року: