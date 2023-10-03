Посівний календар на жовтень 2023 року: що робити та садити на городі
У жовтні через примхливу погоду не варто дотримуватися конкретних термінів у плануванні городніх робіт, проте обов’язково треба знайти в цьому місяці час для підзимніх посівів і висаджування весняних цибулинних. Посадивши цибулю і часник під зиму, ми не тільки економимо дорогоцінний час весняної посівної, а й маємо можливість отримати урожай на пару тижнів раніше. І посівний календар на жовтень підкаже найкращі для цього дні місяця, пише «Зелена садиба».
Посівний календар на жовтень 2023 року
2, 3, 6-8, 15-17, 21, 22, 25, 26, 29, 30 жовтня – загалом сприятливі числа в жовтні для посівів і посадок всіх рослин, 13, 14, 18-20, 23, 24, 28 жовтня – загалом несприятливі.
Коренеплоди:
- буряк, морква, пастернак – 6-8, 29, 30;
- редис – 2, 3, 6-8, 21, 22, 25, 26, 29, 30;
- селера, петрушка на корінь – 6-8.
Цибулеві:
- Цибуля городня – 2, 3, 29, 30
- Цибуля на зелень, шніт – 2, 3, 15, 21, 22, 29, 30
- Часник – 15, 21, 22
- Цибуля порей, рокамболь та інші – 1-3, 6-8, 25-27, 29, 30
Овочі до столу та на зберігання:
- Гострий та декоративний перець – 15-17, 27
- Кале, пак-чой та інша листова капуста – 1, 15, 25-27
- Зернові (пшениця, овес, ячмінь, жито) – 2, 3, 6-8, 15-17, 21, 22, 29, 30
- Міцелій – 15-27
Зелень та трави:
- Листовий салат – 1-3, 15, 25-27, 29, 30
- Шпинат – 1, 15, 25-27
- Рукола, крес, листова гірчиця – 1, 6-8, 16, 17, 25-27
- Мангольд та інші листові овочі – 1-3, 25-27, 29, 30
- Щавель – 2, 3, 16, 17, 29, 30
- Кріп та фенхель – 2, 3, 21, 22, 29, 30
- Петрушка, кінза та селера на листя – 15, 25, 26
- Базилік, материнка, розмарин – 11, 12, 16, 17, 25-27
- Лікарські та чайні культури – 9-12, 16, 17
- Мікрозелень – 1, 15-17, 21, 22, 25-27
Ягідно-плодовий сад:
- Суниця та полуниця – 4-8, 31
- Яблуня – 2, 3, 21, 22, 29, 30
- Груша, айва – 15, 21, 22
- Абрикос, вишня, слива, персик – 2, 3, 15
- Черешня – 2, 3, 9, 10, 29, 30
- Волоський горіх, фундук – 2-5, 15, 29-31
- Калина, шипшина, горобина, обліпиха – 2, 3, 6-8, 25, 26, 29, 30
- Глід – 1, 6-10, 16, 17, 27
- Малина – 4-8, 16-17, 31
- Смородина – 6-10, 16, 17, 21, 22, 25, 26
- Аґрус та інші ягідники – 6-8, 16, 17, 21, 22
- Виноград – 15-20
Декоративні рослини:
- Газон, ґрунтопокривні рослини – 1, 27
- Однорічники – 2, 3, 11, 12, 15, 29, 30
- Цибулинні та бульбові – 16, 17, 21, 22, 25, 26
- Трав’янисті багаторічники – 2, 3, 6-8, 11, 12, 15, 25, 26, 29, 30
- Хвойні – 11, 12
- Живі огорожі – 4, 5, 9-12, 15, 31
- Чагарники та дерева – 2, 3, 9-12, 21, 22, 29, 30
- Кучеряві та плетисті культури – 4, 5, 11, 12, 31
- Сидерати – 1-3, 6-8, 15-17, 21, 22, 29, 30
Найкращі дні для садових робіт у жовтні 2023 року:
- Боротьба з бур’янами (сапання) – 1, 18-20, 23, 24, 27, 28
- Розпушування та робота з ґрунтом – 1, 14, 27, 28
- Пророщування насіння – 2, 3, 6-8, 15-17, 21, 22
- Пікірування, проріджування – 2, 3, 29, 30
- Поливи – 6-8, 16-18, 25, 26
- Підживлення органічними добривами – 2, 3, 6-8, 29, 30
- Підживлення мінеральними добривами – 16, 17, 21, 22, 25, 26
- Компостування, закладка зелених добрив – 1, 14, 27
- Обрізка, омолодження, формування – 16-20
- Стрижка газону, косовиця трав – 1, 6-8, 14, 15, 18-20, 27
- Прищипка, пасинкування – 14
- Боротьба з шкідниками та захворюваннями – 1, 4, 5, 9-14, 31
- Профілактичні обробки – 4, 5, 11-13, 18-20, 31
- Заготівля живців та прикопування відводків – 2, 3, 21, 22, 25, 26, 29, 30
- Щеплення та окулювання – 16, 17, 21, 22, 25, 26
- Обробка, ремонт теплиць та парників – 4, 5, 14, 15, 31
- Прибирання на ділянці – 13, 14, 18-20, 28
- Ремонтні та будівельні роботи – 1-3, 6-10, 18-20, 23, 24, 27-30
- Збір врожаю – 1-5, 9-13, 30, 31
- Збір квітів та лікарських трав – 11-15, 28
- Збір насіння – 14, 15, 28
- Консервація, сушіння – 2-24, 29-31
- Засолювання та квашення – 18-22