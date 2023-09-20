Вибирайте грядку, на якій раніше росли сидерати, бобові культури, гарбузи або помідори

Деякі сорти цибулі, які спокійно переносять холод, садять під зиму. Це дозволяє раніше отримати врожай та вивільнити час для інших робіт навесні. Про які три важливі моменти не варто забувати, розповідає Ukr.Media.

Розмір посадкового матеріалу

Багатьох дачників більше турбують сортова приналежність цибулі або її якість. Це, звичайно, теж важливо, але не варто забувати про одну хитрість: під зиму заведено садити маленьку цибулю, менше 1 см. Саме такий посадковий матеріал дозволить вам зібрати у наступному році розкішний урожай.

Вдалий час

Раніше погода була більш передбачуваною, тому можна було б називати універсальні дати для посадки. Зараз навіть у листопаді може бути дуже тепла погода. Тому орієнтуйтесь на прогноз та проводьте посадку культури за два тижні до заморозків.

Вибір місця

Добрими попередниками для цибулі вважаються всі зернові, крім вівса, а також кукурудза, буряк, гірчиця, ріпак, фацелія, горох, квасоля, помідори, салат, огірки і будь-яка капуста. Можна вирощувати озиму цибулю другим урожаєм після збирання ріпаку, озимого ячменю, квасолі, гороху, редису, моркви та столового буряку, якщо ви встигли зібрати перший урожай до третьої декади липня.

Не варто саджати її після бобів, картоплі, петрушки, селери, люцерни та червоної конюшини. На одному місці цибулю можна вирощувати не більше двох років, наступного разу цибулю на цій ділянці можна висаджувати не раніше, ніж через чотири роки.