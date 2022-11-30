Кислиця пропонує офіційно називати Росію Московією

Українська влада повинна ухвалити закон, за яким Росію офіційно називатимуть Московією. З такою пропозицією виступив посол України в ООН Сергій Кислиця.

Він нагадав, що «Московія» – це історична назва російських агресорів, а «Росія» – назва вкрадена.

«Візьмемо Magyarország Угорщина (Укр); Hungary (Eng); Ungarn (Ger); Węgry (PL); Österreich - Austria (Eng); Rakúsko (Slovak) одним словом, хто як хоче, так і називає. То що нам – Кабміну, Верховній Раді – заважає повернути Московії її історичну назву. Нинішня все одне вкрадена», – запропонував Сергій Кислиця у своєму Twitter-акаунті.

Кислиця також зробив голосування, аби дізнатися думку людей щодо його пропозиції. Станом на ранок 30 листопада 98% користувачів підтримали таку пропозицію.

Московія – історична назва Росії, яка фігурує в картах від ХVІ століття. В Україні Московію називали також Московщиною. Росія (грец. Ρωσία) - греко-візантійська назва Русі, яка стала запозиченою назвою Московії. 22 жовтня 1721 року, цар Петро І проголосив Московське царство «Російською імперією», а москвинів – «росіянами».