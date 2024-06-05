З 1 червня чоловіки з подвійним громадянством не зможуть виїхати з України в разі візиту

Україна скасувала виняток щодо «проживання за кордоном», який дозволяв виїхати з країни людям із подвійним громадянством. В результаті скасування рішення, зокрема, більше не мають можливості залишити територію України чоловіки, які мають подвійне чи множинне громадянство, повідомили у пресслужбі посольства США в Україні 4 червня.

«Посольству США в Києві стало відомо, що з 1 червня Україна скасовує виняток “проживання за кордоном”, який раніше дозволяв деяким українцям віком від 18 до 60 років залишати країну. Після цієї зміни американсько-українські подвійні громадяни, включно з тими, хто проживає в Сполучених Штатах, можуть більше не мати змоги залишити країну», – повідомили у прес-службі посольства.

Посольство США пояснило, що законодавство України не визнає подвійного громадянства, що означає розгляд українсько-американських та інших подвійних громадян виключно як громадян України. Зазначається, що на них, як і на всіх військовозобов'язаних українських громадян, поширюється заборона покидати Україну на час воєнного стану.

Зокрема, раніше чоловіки з подвійним громадянством могли в’їхати до України та згодом виїхати назад за кордон, якщо вони зняли з реєстрації своє місце проживання в Україні та зареєстрували його за кордоном. Цей виняток скасували 1 червня 2024 року.

Зазначимо, єдине громадянство існує в Україні відповідно до статті 4 Конституції України.

Нагадаємо, у січні 2024 року президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект про множинне громадянство. Документ передбачає отримання громадянства України для всіх етнічних українців та їхніх нащадків.