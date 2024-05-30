Іспит міститиме 45 питань з історії України та Конституції

Кабінет міністрів України постановив, що люди, які бажають отримати українське громадянство, мають скласти обов’язкові іспити з основ Конституції України та української історії. Про це повідомили у четвер, 30 травня, у прес-службі міністерства освіти і науки.

Рішення, яке ухвалив уряд, стосуватиметься іноземних громадян, осіб без громадянства та тих, хто набув громадянство, але має відтермінування проходження іспиту на два роки через проходження військової служби за контрактом чи визначні заслуги перед Україною. Наразі механізм складання іспитів невідомий – для остаточного запровадження іспитів необхідні рішення уряду.

«Важливо: реалізація проведення іспитів потребує подальшого ухвалення та впровадження низки наказів та положень, організаційних заходів, наразі ухвалено лише принципове рішення», – повідомили у прес-службі МОН.

У міністерстві пояснили, що для реєстрації на іспит для отримання громадянства потрібно створити електронний кабінет та подати електронну заявку. Іспит, який мають проходити охочі отримати громадянство України, складатиметься з 20 питань з основ Конституції України та 25 завдань з історії України.

Детальний опис реєстрації на іспит МОН опублікує згодом. Для прозорості процес іспиту будуть фіксувати на відео. Якщо особа успішно складе іспит – вона отримає відповідний сертифікат, який дозволить їй отримати громадянство.

Коли саме запровадять іспити на отримання громадянства, наразі невідомо. Нагадаємо, у квітня 2023 року президент Володимир Зеленський підписав закон, який запроваджує обов'язкові іспити для отримання українського громадянства.