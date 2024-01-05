В Україні зросла вартість на виготовлення деяких документів

В Україні з 1 січня 2024 року зросла вартість оформлення ID-картки, посвідки на проживання та посвідчення особи без громадянства. Це пов’язано із тим, що Державне підприємство «Поліграфічний комбінат "Україна"» підвищило вартість бланків на яких виготовляють документи. Про це повідомили у Державній міграційній службі.

Перший паспорт громадянина України у вигляді ID-картки, як і раніше, виготовлятимуть безкоштовно.

Загальна вартість повторного виготовлення ID-карток протягом 10 днів тепер коштуватиме 874 грн (496 грн – вартість адмінпослуги та 378 грн – вартість бланка). Попередня загальна вартість такої послуги – 820 гривень.

Виготовлення паспорта у вигляді ID-картки протягом 20 днів тепер коштує 504 грн (126 гривень – вартість адмінпослуги та 378 грн – вартість бланка). До 31 грудня 2023 року за цю послугу українці загалом платили 450 грн.

До 31 грудня 2023 року виготовлення посвідки на тимчасове проживання в Україні коштувало 918 грн. Нова ціна – 1056 грн. (452 грн – вартість адмінпослуги та 570 грн – вартість бланка, 34 грн – державне мито).

Вартість виготовлення посвідки на постійне проживання в Україні здорожчала на 158 гривень. До 31 грудня 2023 року виготовлення коштувало 1013 гривень. Тепер треба буде сплачувати 1151 грн. (496 грн – вартість адмінпослуги та 570 грн – вартість бланка, 85 грн – державне мито).

За посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон тепер доведеться сплатити 6867 гривень. (452 грн – вартість адмінпослуги та 6330 грн – вартість бланка, 85 грн – державне мито). Раніше така послуга коштувала 5337 грн.