Президент Володимир Зеленський підписав закон про обовʼязкові іспити на знання Конституції України, української мови та історії для отримання українського громадянства. Відповідна інформація міститься на сторінці закону на сайті Верховної Ради.

Президент підписав закон у п’ятницю, 21 квітня. Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила його 21 березня.

Цей закон передбачає, що в разі бажання отримати громадянство України будь-хто має подати письмове зобовʼязання, що складе іспити з Конституції України, історії та української мови. Водночас ті, хто отримав громадянство за особливі заслуги перед Україною, становлять державний інтерес для України або служать у війську чи нагороджені державною нагородою, мають скласти ці іспити протягом двох років. Якщо вони цього не зроблять, то можуть втратити українське громадянство.

Ухваленню цього закону передувала петиція на сайті президента, зареєстрована минулого липня. Вона набрала необхідну кількість голосів і президент, відповідаючи на петицію, доручив уряду комплексно опрацювати питання запровадження іспиту для отримання громадянства України.