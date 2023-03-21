Верховна Рада ухвалила урядовий закон №7606, що передбачає складання іспиту на знання мови, історії та Конституції України для отримання громадянства. За цю постанову проголосував 281 депутат, повідомляє Lb.ua.

Зокрема депутати підтримали внесення змін до ЗУ «Про громадянство України» та «Про забезпечення функціонування української мови як державної», що передбачають зміни умов прийняття громадянства України.

Закон впроваджує комплексний іспит із основ Конституції та історії як умови для прийняття до громадянства України. Таким чином громадянство можуть отримати:

особи, які мають визначні заслуги перед Україною;

особи, прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес;

особи, які в установленому законодавством України порядку проходять військову службу за контрактом у Збройних Силах, Державній спеціальній службі транспорту або Національній гвардії.

«За законом, особи вказаних категорій повинні протягом двох років з моменту прийняття до громадянства України скласти іспити з основ Конституції, історії України, на рівень володіння державною мовою. Також встановлюється, що невиконання зобов’язання про складання іспитів вказаними категоріями осіб є підставою для втрати громадянства України», – йдеться в пояснювальній записці.