Охочі отримати український паспорт, на думку авторів петиції, повинні здати іспит на знання мови, історії, Конституції та гімну України

Президент України Володимир Зеленський дав доручення уряду комплексно опрацювати питання запровадження іспиту для отримання громадянства України. Про це йдеться у відповіді голови держави на відповідну петицію, зареєстровану на вебсайті петицій президента 23 травня.

«Питання щодо запровадження обов'язкового іспиту для набуття громадянства України потребуватиме законодавчого урегулювання. Тому я звернувся до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з проханням комплексно опрацювати порушене в електронній петиції питання. Про результати розгляду порушених питань автора електронної петиції буде поінформовано», – йдеться у відповіді президента.

Зазначимо, що автор петиції Віталій Капустян пояснив, що після вторгнення Росії у 2014 році в Україну іммігрувало майже 52 тис. росіян та понад 19 тис. із них отримали українське громадянство.

«Наразі для отримання українського громадянства кандидатам (ні росіянам, ні громадянам будь-якої іншої країни) не обов'язково знати мову, історію і навіть закони України. Достатньо лише невеликого списку документів і заяви на отримання громадянства», — сказано у петиції.

За словами автора, така система, де немає базових фільтрів, дозволяє всім кандидатам отримати громадянство і надалі не намагатися інтегруватися в українське суспільство.

Ініціативу щодо запровадження іспиту для отримання громадянства України автор петиції пояснив також наявністю схожої практики у європейських державах. Зокрема, іспит для отримання громадянства – розповсюджена практика в усьому світі. Такі іспити є в Естонії, Литві, Латвії, Польщі, Німеччині, США та інших країнах.

Саме тому у петиції запропоновано ввести обов’язковий іспит для отримання громадянства України, який має містити тест з української мови, тест з історії України, тест на знання конституції України, а також вивчення державного гімну України.

Іспит не виключає необхідність подачі кандидатами переліку документів, які регламентовані Законом про громадянство України. Проте іспит має стати важливою складовою процесу отримання громадянства.

Інтерес до петиції суттєво зріс на тлі недавнього скандалу з нібито отриманням громадянства України російським журналістом Алєксандром Нєвзоровим, що викликало критику в значної частини суспільства. Після цього посилання із закликом підтримати петицію почали активно розповсюджувати у соціальних мережах.

Станом на сьогодні петиція набрала 26578 голосів з 25000 необхідних для того, щоб її розглянув голова держави.

Довідково:

Українське громадянство можна набути лише за наявності чітко передбачених для цього підстав та умов, передбачених Законом Про громадянство України. Зокрема, іноземцеві слід надати дозвіл на проживання в Україні, документ, про те, що він безперервно проживав в Україні впродовж п’яти років, документ, який підтверджує знання української мови. Процедура набуття громадянства є досить складною та тривалою у часі, адже рішення про прийняття до громадянства приймається президентом України. Отримавши українське громадянство іноземець протягом двох років зобов’язується відмовитись від громадянства країни свого походження.