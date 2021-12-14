Верховна Рада спростила набуття громадянства України іноземцями та особами без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України. Йдеться про учасників антитерористичної операції (АТО) і операції Об’єднаних сил (ООС).

За відповідний законопроект у другому читанні проголосували 285 народних депутатів на засіданні парламенту у вівторок, 14 грудня. Цей документ вносить зміни до закону «Про громадянство України» щодо спрощеного набуття громадянства України іноземцями та особами без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України.

Як пише «Українська правда», законопроект передбачає можливість подання декларацій про відмову від іноземного громадянства разом із заявою про прийняття до громадянства України особами:

які є громадянами держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом і зазнали переслідувань через політичні переконання у країні своєї громадянської належності;

які в установленому законодавством України порядку проходять/проходили військову службу за контрактом у Збройних силах України;

які в установленому законодавством України порядку проходять військову службу у Збройних силах України та нагороджені державною нагородою України;

які мають визначні заслуги перед Україною, у тому числі, брали участь в антитерористичній операції чи у виконанні бойових або службових завдань АТО, брали (беруть) участь у заходах із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;

прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес для України (наприклад, особи, які брали участь в АТО, забезпечують нацбезпеку України чи стримують агресію РФ на окупованому Донбасі або надали практичну допомогу в боротьбі з тероризмом);

особи, зазначені у ч. 20 ст. 4 закону «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»: наприклад, іноземці та особи без громадянства, які надавали інструкторську допомогу підрозділам ЗСУ і правоохоронних органів.

У першому читанні цей законопроект прийняли 2 листопада цього року.