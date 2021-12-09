Перехворіти на ковід ще не означає розпрощатись із ним на час, доки у вас є антитіла чи вакцинація. Цей вірус унікальний тим, що складно передбачити, як конкретна людина перенесе хворобу та які побічні ефекти будуть після одужання. Наслідки перенесеної хвороби спеціалісти вже почали називати «тривалим ковідом» або «постковідним синдромом», хоча офіційного діагнозу з такими назвами у світі ще немає.

ZAXID.NET, разом із директоркою Львівського обласного лабораторного центру Наталією Тімко-Іванченко, відповідає на найпоширеніші питання про «постковідний синдром».

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При легкому перебігу хвороби «постковідного синдрому» не буде?

Це не завжди так. У Міністерстві охорони здоров’я зазначають, що тривалі наслідки від хвороби можуть мати і ті, хто перехворів із ускладненнями, і ті, хто хворів у легкій формі чи безсимптомно.

За дослідженнями британських експертів, кожна п’ята людина, яка перехворіла на ковід, страждає від «постковідного синдрому» близько місяця, а кожна десята – до півроку, а на думку завідувача кафедри нефрології Національного університету охорони здоров’я імені Шупика Дмитра Іванова, «постковідний синдром» спостерігається у 5-7% людей, які перехворіли на коронавірус.

Наталія Тімко-Іванченко зазначає, що позитивний ПЛР-тест на коронавірус, навіть без виражених симптомів хвороби, може бути причиною вираження симптомів «тривалого ковіду», як-от впадання в депресію, втрати апетиту чи загальних змін в організмі з подальшим лікуванням у сімейних лікарів чи вузьких спеціалістів.

«Є люди, які хворіють важко і перебувають у реанімації, але одужавши, виходять на роботу і забувають про те, що вони взагалі хворіли ковідом. А є й такі люди, які і важко хворіли, і важко повертаються до нормального життя. Від чого це залежить, поки що важко сказати, оскільки лише другий рік ми знаємо цю хворобу», – пояснює спеціалістка.

Ознаки «постковідного синдрому» у всіх однакові?

Вони схожі, але індивідуальні. Симптоми, які виникають після перенесеного коронавірусу, неможливо пояснити жодним діагнозом.

Цей стан може тривати від 5 до 12 тижнів. Він характеризується загальним тривалим відновленням після хвороби, а також має різні клінічні прояви, зокрема: знесилення, слабкість, задишка, зміна смаків та запахів, порушення сну, тривожність, депресія, головний біль, випадіння волосся, проблеми з жіночим здоров’ям. Однак цей список можна доповнювати, адже у всіх людей симптоми відрізняються.

Наталія Тімко-Іванченко каже, що «постковідний синдром» часто впливає на хронічні хвороби, які могли вас не турбувати до ковіду, а от після – вони можуть загостритись.

Після ковіду варто якнайшвидше повертатися до звичного ритму життя.

Навпаки, медики радять дати організму час на відновлення організму. Знову ж таки, наслідки хвороби – індивідуальні, але фахівці рекомендують користуватися загальними правилами для укріплення організму: дотримуватися режиму сну, збалансовано харчуватися, повільно повертатися до спорту, якщо до хвороби ви активно ним займалися, більше гуляти на свіжому повітрі.

Чи варто проходити загальний медогляд після ковіду, навіть якщо нічого не турбує?

Проходити загальний медогляд, якщо вас нічого не турбує, не потрібно. Наталія Тімко- Іванченко каже, що після одужання від ковіду, насамперед, необхідно контактувати з сімейним лікарем.

«Тим пацієнтам, яких виписують зі стаціонару рекомендують контактувати зі своїм сімейним лікарем, адже він знає про всі ваші хвороби до ковіду. Крім цього, є окремий телефон гарячої лінії МОЗ, куди можна звертатися зі скаргами на здоров’я після одужання», – додала Наталія Тімко-Іванченко.

Зазначимо, що в Україні офіційно немає діагнозу «постковідний синдром», тому й протоколу лікування теж немає. У жовтні Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) офіційно дала визначення «постковідного синдрому», визначивши, що ним страждають близько 20% тих, хто перехворів на ковід.

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