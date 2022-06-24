Зруйновані будинки Маріуполя

Українці, які постраждали від російської агресії, можуть отримати компенсацію від 5 тис. до 30 тис. євро. Про це повідомили в Посольстві України у Польщі.

Як розповіли у відомстві, для цього потрібно подати заяву до Європейського суду з прав людини протягом чотирьох місяців від моменту, коли людина постраждала від російської агресії, проте не пізніше від 16 січня 2023 року.

Як подати заяву?

️ Заповніть форму на сайті.

️ Завантажте документ на комп‘ютер, роздрукуйте, покладіть у конверт та наклейте на нього адресу ЄСПЛ (вона сформується автоматично при заповненні заяви на сайті)

️ Надішліть заяву в одному з відділень Укрпошти (для відправника послуга безоплатна)

Також можна заповнити заяву за родича, якщо він не може подати її самостійно.

«Термін розгляду заяви може становити від одного року. У разі питань ви можете звернутися до громадської приймальні Українська Гельсінська спілка з прав людини – УГСПЛ у вашому місті», – йдеться у повідомленні.