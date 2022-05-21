Зеленський визнав, що Росія зараз намагається захопити ще більше українських територій

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вихід на кордони 24 лютого вважатиме перемогою. Про це він заявив в інтерв'ю журналістам з нагоди третьої річниці з дня інавгурації.

«Вважаю, що вийти на лінію, яка була 24 числа, для нашої держави – це перемога. Так, не до кінця повернули всі території. Не все так просто. Все одно все повернеться. Абсолютно. Це вже точно. Ми зламали хребет найбільшої, або однієї з найбільших армій світу. Ми вже це зробили. Точно.

І психологічно ми це зробили. Вони не стануть на ноги в найближчі декілька років. Але не забуваємо, що всі наші військові, вони так само хочуть жити», – зазначив президент.

«Для мене було б дуже важливо, щоб ми розуміли цінність кожного цього складного кроку. І ціну кожного кроку, як вперед, так і назад. Тому вийти на цю лінію розмежування, тимчасову лінію, це буде перемогою. Це говоритиме про те, що вони нас не захопили і ми відстояли нашу землю.

Тоді ми перейдемо до другої частини і я б хотів, щоб розуму у цієї країни було достатньо, щоб другу частину ми проговорили за столом перемовин. Ось, на що я сподіваюсь. Щоб результатом цієї розмови стала остаточно справедливість», – додав глава держави.

Зеленський сказав, що війна за окупований Донбас зараз може коштувати Україні 40-50 тисяч найдосвідченіших людей, а то й сотні тисяч життів, а тоді вороги в Україну повернуться навіть не за кілька років, а вже наступного місяця.

«Але якщо ми відіб'ємо нашу державу до тієї точки, про яку я сказав, і будемо мати розуміння хоча б, про що ми будемо говорити у наступний час про тимчасово окуповані території – я вважаю, що це буде перемога», – сказав президент.

При цьому Зеленський визнав, що Росія зараз намагається захопити ще більше українських територій.

Російські війська продовжують спроби захопити Донецьку і Луганську область, населені пункти в регіоні рашисти обстрілюють цілодобово. Дотепер бої точаться в околицях Сєвєродонецька, важка ситуація в Попасній і Золотому. Крім того, російські війська намагаються повернути старі позиції на північ від Харкова.