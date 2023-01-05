Застосунок «Повітряна тривога» відтепер на Windows

Віднедавна програма доступна не лише для смартфонів, але й для ПК та ноутбуків. Над новим продуктом працювали розробники з команди NIX

Розробка має схожий із мобільним застосунком функціонал. Обидві версії взаємодіють з єдиною системою оповіщення. Відтепер повідомлення про повітряну тривогу у своєму місті користувачі можуть отримувати на домашній ПК чи ноутбук з операційною системою Windows.

«Усе почалося з посту у фейсбуці. Автор застосунку, Степан Танасійчук, мій давній знайомий. Побачив його пост про те, що він шукає фахівців, здатних зробити застосунок під Windows. Потім дізнався у нього, що такий запит прийшов від однієї зі шкіл. Заклад хотів підключити систему оповіщення до їхнього застосунку через власну техніку. Тут і виникла потреба у версії для Windows. Я відразу згадав про наших хлопців з відділу .NET. Вони радо відгукнулися і швидко зібрали команду», – розповів Антон Шевчук, веб-розробник і Team Lead.

Робота тривала близько 2 місяців. Фактично ж програму під Windows писали з нуля. В цілому орієнтувалися на застосунок для iOS/Android. Усі версії програми працюють з єдиною системою оповіщення про тривогу.

Новий продукт так само зручний і зрозумілий у використанні, як і мобільна версія. Тож NIX вдалося врахувати запит освітян і на додачу всіх користувачів Windows. Програма підійде для будь-яких установ із власною системою оповіщення.

«Для нас зробити свій внесок у розвиток цього важливого для українців застосунку означає відчути себе більш корисними для суспільства. Головне, що наші старання допоможуть людям. Можливо, навіть врятують чиїсь життя», – додав Антон Кулініч, .NET-розробник.

Усі версії застосунку «Повітряна тривога» доступні за посиланням.