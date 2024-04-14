У Повітряних силах доповіли про «результативний удар по ворожому об’єкту»

Сили оборони України успішно уразили пункт управління угрупування військ «Центр» противника в окупованому Луганську. Інформацію, яку напередодні поширювали Telegrm-канали, сьогодні, 4 квітня, офіційно підтвердив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

«Витримавши паузу, дякую льотчикам авіації Повітряних Сил за успішний, а головне – результативний удар по ворожому об’єкту на Луганщині 13 квітня 2024 року. Українські пілоти чудово виконали роботу і повернулись на базу», – йдеться у повідомленні.

Командувач додав, що таких ударів по тилах противника буде більше, коли «Україна отримає більше ракет від наших західних партнерів».

Зауважимо, що у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 14 квітня повідомлялося про те, що за минулу добу авіація Сил оборони вдарила по 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 пункту управління, 2 наземних станціях управління БПЛА та 1 зенітно-ракетному комплексу ворога. Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 2 районах зосередження особового складу та 2 засобах протиповітряної оборони російських окупантів.

Як інформував ZAXID.NET, напередодні в тимчасово окупованому Луганську було чутно вибухи в районі машинобудівного заводу. Спочатку окупаційна влада заявляла про ракетну атаку на район міського автовокзалу, проте згодом підтвердила прильот на територію машинобудівного заводу в Луганську. На відео, опублікованих очевидцями, було видно, як в небо підіймається великий стовп диму. Офіційних коментарів від ЗСУ не надходило.