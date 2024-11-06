У ніч на середу, 6 листопада, російські війська завдали ракетного удару по Одещині та атакували Україну безпілотниками. Силам протиповітряної оборони вдалось знищити 38 з 63 ворожих БпЛА. Про це повідомило Командування повітряних сил.

Уночі ворог завдав удару по Одеській області двома керованими авіаційними ракетами Х-59 та Х-31П з акваторії Чорного моря, також випустив по країні 63 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотники невстановленого типу.

Ворожі дрони російські окупанти випустили з кількох напрямків:

з території російського міста Брянськ;

з міста Приморсько-Ахтарськ у Росії;

з міста Орел у Росії;

з території мису Чауда в окупованому Криму.

Повітряний напад противника відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

«Станом на 07:30 підтверджено збиття 38 ворожих БпЛА в Одеській, Миколаївській, Київській, Сумській, Кіровоградській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській та Запорізькій областях. 20 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, ще два – в повітряному просторі України», – повідомили в Повітряних силах.

Результати роботи сил ППО уночі 6 листопада (інфографіка Повітряних сил)

Наслідки нічної атаки на Україну

Керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що вночі 6 листопада сили та засоби протиповітряної оборони на Миколаївщині знищили сім БпЛА типу Shahed 131/136. Також внаслідок ворожої атаки на енергетичну інфраструктуру є знеструмлення абонентів. Енергетики вже заживили значну частину споживачів, відновлювальні роботи продовжуються. Постраждалих через атаку немає.