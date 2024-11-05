ППО працювала у 8 областях України

Росіяни атакували Україну у ніч на 5 листопада 79 БПЛА та двома керованими авіаційними ракетами. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Цієї ночі росіяни завдали удару по Одещині двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з акваторії Чорного моря. Крім цього, ворог атакував керованими авіабомбами Харківщину, а також випустив 79 ударних БПЛА та дрони невстановленого типу.

Українські захисники збили дві ракети та ліквідували 48 безпілотників. ППО працювала в Одеській, Київській, Сумській, Полтавській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській та Хмельницькій областях.

Робота ППО в ніч на 5 листопада

Також, за даними Повітряних сил, 30 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, ще один дрон повернувся до Росії.

Наслідки атаки

Під час атаки росіяни пошкодили житлову інфраструктуру у двох районах Харкова. В Шевченківському районі дві жінки отримали різані рани осколками скла та пережили гостру реакцію на стрес.

Також в ніч на 5 листопада російські війська вчергове атакували Київщину дронами. Через падіння безпілотника були пошкоджені вікна приватного будинку.