Загроза застосування ворожих дронів тривала всю ніч

У ніч на вівторок, 22 травня, російські окупанти випустили по Україні понад 20 БпЛА. Військовослужбовці Повітряних сил знищили всі дрони, які випустили росіяни по Україні. Всього захисники збили 24 безпілотники, повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Про загрозу застосування російських БПЛА на півдні України Повітряні сили повідомили ще ввечері 21 травня, приблизно о 22:00. Загроза атак безпілотників тривала приблизно до 06:00 22 травня.

За даними прес-служби Повітряних сил, росіяни випустили 24 дрони-камікадзе типу Shahed з території російського Приморсько-Ахтарська, Курська, а також території тимчасово окупованого Криму.

«В результаті протиповітряного бою Силам оборони України вдалося збити усі 24 “шахеди”! Чергову нічну атаку окупантів відбивали мобільні вогневі групи Сил оборони України, підрозділи радіоелектронної боротьби, зенітні ракетні підрозділи та винищувальна авіація Повітряних сил», – повідомив Микола Олещук.

Результат роботи ППО у ніч на 22 травня

У Повітряних силах уточнили, що безпілотники ліквідували у межах шістьох південних, східних та північних областей. Зокрема йдеться про Миколаївщину, Дніпропетровщину, Запоріжжі, Донеччину, Одещину та Сумщину. В останній області внаслідок атаки росіян зникло електропостачання у п’ятьох районах та обласному центрі. У прес-службі Сумської ОВА зазначили, що вночі над областю збили сім БпЛА.