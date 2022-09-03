Ударний вертоліт Ка-52

Впродовж суботи, 3 вересня, українські захисники ліквідували 1 ворожий вертоліт, 3 безпілотники та 5 крилатих ракет «Калібр».

Зокрема, як заявив у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський, 3 вересня хороший результат в українських Повітряних сил – збиті «Калібри», ударний гвинтокрил окупантів, безпілотники.

«Хочу подякувати всім нашим захисникам і захисницям неба з повітряного командування «Схід». Ви молодці – сьогодні й завжди», – зазначив Зеленський.

«Кожен такий результат – це врятовані життя українців, це можливість не боятися для всіх наших людей. Ми зробимо все, щоб Україна могла повністю убезпечити своє небо від російських ракет і авіації. Це одне з фундаментальних питань для нашої держави», – наголосив він.

Своєю чергою, у Генштабі уточнили, що підрозділи протиповітряної оборони знищили один ворожий гелікоптер, три БПЛА та п’ять крилатих ракет «Калібр».

У командуванні заявили у Telegram, що близько 10:30 в Донецькій області зенітними ракетними підрозділами знищено черговий гелікоптер російських окупантів Ка-52 «Алігатор» та безпілотний літальний апарат «Форпост».