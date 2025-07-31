Над птахофабрикою здіймається чорний дим

У четвер, 31 липня, сталася пожежа на птахофермі у селі Нагоряни Солонківської громади біля Львова.

У ДСНС Львівщини повідомили, що рятувальники гасять масштабну пожежу на фермі в селі Нагоряни. «Наразі рятувальники працюють на місці події. Проводиться ліквідація пожежі», – зазначили в ДСНС.

За даними надзвичайників, горить одна з будівель на території ферми. До гасіння пожежі залучено 70 рятувальників та 18 одиниць техніки.

Горить ферма у Нагорянах

У мережі поширилося відео, як над господарством здіймаються великі клуби чорного диму.