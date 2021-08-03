Пожежа в Туреччині

Погода в Україні стає більш нестійкою та складнішою в прогнозуванні через пожежі у Туреччині, Греції та Італії. Про це йдеться у повідомленні «Укргідтрометрцентру» в Facebook.

«Катастрофічні пожежі у Туреччині, Греції та Італії також впливають на погоду, вона стає більш нестійкою та складнішою у прогнозуванні», – йдеться у повідомленні.

Синоптики також повідомили, що 3 серпня невеликі грозові осередки з'явились над Житомирщиною та переміщуються зараз через Київщину і Чернігівщину на схід. Проте загрози вони не становлять.

«Бо вони утворились на особливій «лінії сходимостей» - смузі в атмосфері, де на висоті зустрічаються вітри протилежних напрямків, ці осередки не бачить жодна розрахункова модель, що є в наших гаджетах. За такими процесами метеорологи слідкують переважно за допомогою супутникових знімків», – зауважили синоптики.

При цьому метеорологи зазначають, що на сході та південному сході нашої країни гарно видно потужну хмарну систему на тому ж фронті, що зумовлював негоду в Україні вчора.

«Тут, і грози, і зливи. На Донеччині, навіть, локальна злива досягла інтенсивності 34мм за 1 годину. Але процес вже відступає, рухаючись на північний схід», – додали в Укргідрометцентрі.