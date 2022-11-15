Вибухи в Івано-Франківській області пролунали у вівторок, 15 листопада, під час масштабної повітряної тривоги, яка тривала по всій території України близько чотирьох годин. Інформацію про вибухи підтвердила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, пізніше зазначивши що спрацювала ППО. Куди впали уламки ракети та чи є якісь пошкодження на території Прикарпаття – наразі не повідомляється. Разом із тим у Франківську та частково в області є проблеми з електропостачанням. Зокрема, зараз третина міста без світла. Причиною називають аварію на підстанції.

«Жителі області, в нашій області спрацювала система ППО. Хочу вас застерегти, навіть уламки збитих ракет, що впали на землю, несуть небезпеку життю! Адже бойова частина ракети містить потужний заряд вибухівки, а ракетне паливо для двигуна складається з токсичних хімічних речовин», – повідомила Світлана Онищук.

Вона додала, що перехоплені силами ППО ракети не завжди вибухають у повітрі, а частини, що впали на землю, можуть детонувати будь-якої миті.

За словами Світлани Онищук, в Івано-Франківську та в області є проблеми з електропостачанням. Зокрема, південно-східна частина Прикарпаття зараз без світла. Причина – аварія на одній із підстанцій.

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав мешканців міста зробити запаси води і попередив про можливі перебої із мобільним зв’язком. «В громаді все спокійно! Але можливі перебої з електроенергією, тому, за можливості, запасіться питною та технічною водою! Також можливі перебої з мобільним зв‘язком», – повідомив Руслан Марцінків. Пізніше мер уточнив, що наразі третина Франківська не має електроенергії.

Зазначимо, під час повітряної тривоги, оголошеної по всіх регіонах України у вівторок, 15 листопада, росіяни знову завдали ракетних ударів по Києву, ракети влучили у два житлові будинки, ще кілька ракет над столицею збили ППО.

У Львові та області також пролунали вибухи, наразі відомо про атаку на об'єкт енергетичної інфраструктури. Внаслідок ракетного удару частина Львова залишилася без електропостачання, є проблеми із мобільним зв'язком. У Рівному росіяни обстріляли об'єкт критичної інфраструктури, частина міста залишилася без електрики, за попередніми даними жертв немає. Також вибухи були і у Хмельницькому: за інформацією ОВА росіяни вдарили по місту двома ракети, внаслідок атаки є перебої з електропостачанням.