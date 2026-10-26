Уродженець Львівської області відповідав за фінанси та розподіл прибутків у складі злочинної групи

Хмельницький міськрайонний суд виніс вирок уродженцю села Березець Львівської області, який працював фахівцем у підрозділі цифрового зв'язку та сповіщення ГУ ДСНС у Хмельницькій області. За участь у системній торгівлі забороненими речовинами Дмитро Васів отримав 9 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Відповідне рішення під головуванням судді Олександра Піндрака було оприлюднене в Судовому реєстрі.

Як з'ясували слідчі, навесні 2024 року обвинувачений приєднався до злочинної групи з чотирьох осіб, яке збувало наркотики через Telegram. У той час як спільники відповідали за закупівлю, фасування та логістику, Дмитро Васів опікувався фінансовими й онлайн-процесами. Він адміністрував інтернет-магазин, приймав замовлення від покупців, розраховувався за оптові партії, проводив облік прибутків, конвертував криптовалюту в готівку на картки партнерів та виплачував їм «зарплату».

Для доставки замовлень наркоторговці активно використовували поштомати «Нової пошти», оформлюючи відправлення на фейкові анкетні дані. Серед асортименту були канабіс, амфетамін та інші психотропи. Продажі охоплювали Львів, Харків, Дніпро, Івано-Франківськ та інші регіони. Зокрема, наприкінці липня минулого року зловмисники забрали з поштомата у Хмельницькому майже 100 грамів психотропної речовини 4-ММС для подальшого збуту, однак під час обшуків усю партію вилучили правоохоронці.

Під час судового засідання під головуванням Олександра Піндрака, обвинувачений повністю визнав свою провину, пішов на співпрацю зі слідством та сприяв викриттю організаторів схеми. Крім того, обвинувачений добровільно перерахував 100 тис грн на підтримку Збройних Сил України та підписав угоду про визнання винуватості з прокурором.

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Зважаючи на це, суд затвердив угоду й призначив покарання у вигляді 9 років ув'язнення з конфіскацією майна, включаючи гаджети (два смартфони та ноутбук Lenovo), що слугували знаряддям злочину. Також засуджений повинен сплатити понад 4,4 тис. грн за процесуальні експертизи. Рішення суду ще може бути оскаржене в апеляційній інстанції.