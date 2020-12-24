Алкотестер виявив у винуватця ДТП 2,14 проміле

Личаківський районний суд Львова визнав винним та оштрафував на 17 тис. грн працівника львівського СТО Захарія Гамалія, який викрав позашляховик у клієнта та вчинив ДТП.

Як вказано у вироку суду, який оприлюднили у реєстрі 23 грудня, Захарій Гамалій у червні 2019 року працював на станції техобслуговування авто на площі Петрушевича, 2. На той час 20-річний хлопець ремонтував позашляховик Тoyota Land Cruiser Prado та без дозволу власника авто виїхав за межі автосервісу. Неподалік СТО, на пішохідному переході на вул. Зеленій, поблизу будинку №11а, Захарій Гамалій в’їхав у авто Mercedes-Benz.

Хлопець вчинив ДТП на викраденому позашляховику на початку вул. Зеленої

На місце викликали поліцію, яка встановила, що працівник автосервісу був нетверезим, не мав водійських прав та вчинив ДТП на викраденому у клієнта позашляховику. Як повідомляв ZAXID.NET, на місце події приїздив директор СТО, який збрехав, що власник авто на морі та не зможе приїхати, щоб привезти документи на авто. Він також намагався забрати авто, запевняючи, що ніхто не напише заяви.

Патрульні вирішили перевірити слова директора СТО та сконтактувались з власником позашляховика, який приїхав на місце ДТП та написав заяву про викрадення авто.

У вироку суду вказано, що Захарій Гамалій уклав угоду про визнання винуватості з власником авто. Дослідивши матеріали справи, суддя Григорій Жовнір оштрафував його на 17 тис. грн.

Додамо, що у липні 2019 року Захарія Гамалія також визнали винним у нетверезому водінні. Його оштрафували на 10,2 тис. грн та позбавили права керувати транспортними засобами на один рік.