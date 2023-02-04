У природному парку припускають, що вовки наближаються до сіл у пошуках їжі

Працівники національного природного парку «Бойківщина», що розташований у Турківському районі Львівщини, помітили вовків, які активізувалися та почали наближатися до сіл. Екологи зафіксували сліди тварин, які ймовірно шукають їжу. Мешканців району застерігають про присутність диких тварин та просять бути обережними.

«Цього року працівниками НПП "Бойківщина" відмічено велику кількість вовків, які ходять, як по одному, так і зграями. Через брак їжі сіроманці можуть все ближче спускатися до людських осель. Але більшість випадків нападу вовка на людину є результатом їх захворювання сказом, яке вони можуть підхопити від інфікованих лисиць», – йдеться у повідомленні парку за четвер, 2 лютого.

Сліди вовків, які вдалося сфотографувати працівникам парку (фото НПП «Бойківщина»)

Працівники нацпарку застерігають людей бути обережними, адже вовки здатні відчути запах потенційної здобичі на відстані 1,5 км. Крім того, ця тварина може бігти зі швидкістю 65 км/год і стрибати до 5 метрів у висоту. Вовча зграя може складатися з 40 тварин, а один голодний вовк за раз може з'їсти 10 кг м'яса.