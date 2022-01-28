Працівниця «Укрпошти» отримала суворий вирок за зберігання наркотиків на роботі
Львів'янка Галина Сабран просила суд про умовне покарання
Сортувальниця «Укрпошти», львів'янка Галина Сабран зберігала на роботі канабіс та метадон. Поліція дізналась про незаконну схованку і вилучила в жінки наркотики. Галицький районний суд визнав жінку винною в особливо тяжкому злочині і відправив її в тюрму на шість років з конфіскацією всього майна.
У матеріалах справи вказано, що сортувальниця «Укрпошти» Галина Сабран придбала у не встановлений слідством час 138,7 г канабісу, 15,5 г смоли канабісу та 1,5 г метадону. Жінка зберігала наркотики на роботі, у відділені «Укрпошти» №5 на вул. Мартовича у Львові. 22 червня 2021 року поліція провела обшук у цьому поштовому відділені і знайшла приховані наркотики.
У судовому вироку не вказано, яким чином поліція дізналась про сховок з наркотиками у відділенні «Укрпошти». Водночас відомо, що у справі фігурує невстановлений слідством спільник Галини Сабран.
Під час судового засідання у цій справі 21 січня 2022 року Галина Сабран зізналась у злочині. Вона пояснила, що зберігала наркотики на роботі, щоб пізніше їх продати. Про свого спільника жінка у своїх показах не згадувала. Галина Сабран попросила суд призначити їй умовне покарання.
Суддя Віталій Радченко взяв до уваги каяття Галини Сабран. Втім він визнав жінку винною в особливо тяжкому корисливому злочині і вирішив, що її необхідно ізолювати від суспільства. Так, суд призначив жінці 6 років за ґратами, а також конфіскував у неї все майно.
Галина Сабран ще може подати апеляцію на цей вирок суду впродовж 30 днів із моменту його винесення.