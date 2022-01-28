Галина Сабрак працює у відділені «Укрпошти» на вул. Мартовича у Львові

Сортувальниця «Укрпошти», львів'янка Галина Сабран зберігала на роботі канабіс та метадон. Поліція дізналась про незаконну схованку і вилучила в жінки наркотики. Галицький районний суд визнав жінку винною в особливо тяжкому злочині і відправив її в тюрму на шість років з конфіскацією всього майна.

У матеріалах справи вказано, що сортувальниця «Укрпошти» Галина Сабран придбала у не встановлений слідством час 138,7 г канабісу, 15,5 г смоли канабісу та 1,5 г метадону. Жінка зберігала наркотики на роботі, у відділені «Укрпошти» №5 на вул. Мартовича у Львові. 22 червня 2021 року поліція провела обшук у цьому поштовому відділені і знайшла приховані наркотики.

У судовому вироку не вказано, яким чином поліція дізналась про сховок з наркотиками у відділенні «Укрпошти». Водночас відомо, що у справі фігурує невстановлений слідством спільник Галини Сабран.

Під час судового засідання у цій справі 21 січня 2022 року Галина Сабран зізналась у злочині. Вона пояснила, що зберігала наркотики на роботі, щоб пізніше їх продати. Про свого спільника жінка у своїх показах не згадувала. Галина Сабран попросила суд призначити їй умовне покарання.

Суддя Віталій Радченко взяв до уваги каяття Галини Сабран. Втім він визнав жінку винною в особливо тяжкому корисливому злочині і вирішив, що її необхідно ізолювати від суспільства. Так, суд призначив жінці 6 років за ґратами, а також конфіскував у неї все майно.

Галина Сабран ще може подати апеляцію на цей вирок суду впродовж 30 днів із моменту його винесення.