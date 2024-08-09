Під час обшуків у затриманих вилучили 20 тис. доларів, незареєстровану зброю та боєприпаси

На Прикарпатті викрили злочинну групу, яка незаконно переправляла військовозобов’язаний у Румунію за 10 тис. доларів. Серед затриманих – 31-річний місцевий правоохоронець. Про це повідомило ДБР та прокуратура 9 серпня.

За даними слідства, організував незаконну схему 31-річний місцевий правоохоронець, який залучив також двох цивільних мешканців Івано-Франківської області. Він шукав охочих потрапити до Європи та пропонував їм перейти кордон за 10 тисяч доларів США з особи.

Спільники правоохоронця підвозили чоловіків автомобілем до лінії кордону поза межами пропускних пунктів у Чернівецькій області, далі вони показували «клієнтам» як пішки перейти до Румунії. Задокументовано переправлення через кордон за такою схемою щонайменше трьох осіб.

Правоохоронцю та двом його спільникам повідомлено про підозру у незаконному переправленні через кордон чоловіків призовного віку (ч.3 ст.332 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років з конфіскацією майна.

Двом членам групи вже обрано запобіжні заходи – тримання під вартою, ще одного спільника оголосили у розшук. Під час обшуків у затриманих вилучили 20 тис. доларів США, незареєстровану зброю, бойові припаси, а також два автомобілі, в яких перевозили ухилянтів. Розслідування триває, встановлюється причетність інших осіб до злочинної схеми.