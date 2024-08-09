Івано-Франківський міський суд виніс вирок адміністратору Telegram-каналу, у якому повідомляли про місця роздачі повісток військовозобов’язаним. Динііла Повзика визнали винним у перешкоджанні діяльності ЗСУ. Суд призначив йому 5 років тюрми, але звільнив від відбування покарання з іспитовим терміном.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у серпні 2024 року, уродженець Полтави, який проживав у Одесі, Данііл Повзик з лютого 2023 року адміністрував Telegram-канал, у якому повідомляли про місця роздачі повісток у Івано-Франківську, а також на території області. За даними слідства, метою Данііла Повзика було отримання прибутку з розміщення реклами у цьому каналі, але він усвідомлював, що публікація місць роздачі повісток перешкоджає діяльності ЗСУ.

Щодо адміністратора каналу порушили кримінальну справу за фактом перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань. Правоохоронці розшукали та затримали Данііла Повзика. Під час досудового розслідування він уклав угоду про визнання винуватості з прокурором.

Справу розглянув суддя Василь Тринчук, який дослідив усі матеріали. Він затвердив угоду про визнання винуватості, визнав Данііла Повзика винним у перешкоджанні ЗСУ, призначивши 5 років тюрми, але звільнив він покарання з іспитовим терміном у два роки. Вирок ще можна оскаржити.