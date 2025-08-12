Багатоповерхівки зводили упродовж 2017-2022 років

Прокуратура подала в суд на ТОВ «Інвест Трейд Білдінг» та ФОП Хемича Олега Ігорьовича, які, здавши в експлуатацію багатоповерхівки у Калуші, не сплатили до громади 8,8 млн грн пайової участі у розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури громади.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі 12 серпня, упродовж 2017-2022 років забудовники звели на проспекті Лесі Українки та по вул. Драгоманова-Малицької багатоквартирні житлові будинки, однак обов’язкових внесків пайової участі до місцевого бюджету не сплатили.

За матеріалами судового реєстру, йдеться про харківську компанію «Інвест Трейд Білдінг», що належить киянину Валерію Малахову (фірма не сплатила до бюджету 7,7 млн грн) та калуського підприємця Олега Хемича, який заборгував 1 млн 97 тис. грн..

Господарським судом Івано-Франківської області відкрито провадження та призначені підготовчі засідання у справах на 3 і 4 вересня 2025 року.