Психотропи отримували з Калуша

На Тернопільщині правоохоронці ліквідували групу наркоторговців, які налагодили канал постачання наркотиків з Калуша до Тернополя. Місячний заробіток з продажу різних видів наркотиків становив 400 тис. грн. Організатор наркобізнесу – житель селища Микулинці, який долучив до схеми ще чотирьох спільників. Всім їм повідомлено про підозру.

Правоохоронці з’ясували, що організатор злочинної групи, 44-річний житель селища Микулинці, налагодив незаконний бізнес на початку 2024 року, повідомили в поліції Тернопільщини в четвер, 23 січня. Він разом із братом домовився про постачання різних видів психотропів з Калуша до Тернополя. Пізніше, коли обсяги постачання збільшилися, зловмисник до справи залучив ще двох своїх знайомих і найняв водія.

«До Тернополя злочинна група постачала наркотичні засоби “Бупренорфін гідрохлорид”, “Субутекс” та сильнодійний лікарський засіб “Соннат”. Частину препаратів підозрювані отримували в Києві за підробленими рецептами, а “Субутекс” їхній спільник – житель Калуша, завозив контрабандою з країн Євросоюзу», – йдеться в повідомлення головного управління поліції в Тернопільській області.

Слідчі поліції встановили, що ділки їздили по товар до Івано-Франківської області по 2-3 рази на місяць і закуповували товар гуртовими партіями. У місяць на продажі наркотиків вони заробляли майже 400 тис. грн. Товар покупцям відправляли поштою.

«Під час спецоперацій правоохоронці спільно з спецпризначенцями КОРД та “Альфа” провели в підозрюваних обшуки, в ході яких вилучили 15 упаковок таблеток “Соннат”, 100 г амфетаміну, електронні рецепти, два пістолети, а також 2070 доларів, 3700 євро, 21 мобільний телефон та записники», – повідомили в поліції Тернопільщини.

Прокурори Тернопільщини 22 січня оголосили п'ятьом учасникам злочинного угруповування оголосили підозру за ч. 3 ст. 307 КК України (Незаконне перевезення, збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Організатору та одному зі спільників інкримінують ще й контрабанду наркотичних засобів. Санкція двох статтей Кримінального кодексу України передбачає до 12 років позбавлення волі. Наразі вирішується питання про оголошення підозри й спільнику з Калуша.