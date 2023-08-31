Катівню облаштували в технічному приміщенні на другому поверсі школи, непристосованому для перебування людей

Під час окупації села Біляївка на Херсонщині російські окупанти облаштували катівню у школі та протягом п'яти місяців піддавали тортурам щонайменше 20 українців. Про це йдеться у звіті Центру прав людини ZMINA, опублікованому у четвер, 31 серпня.

За даними ZMINA, до цієї катівні окупанти привозили людей із навколишніх сіл. Більшість затримань супроводжувалася фізичним насильством і погрозами. Правозахисники з'ясували, що в цій катівні померли четверо людей. Правозахисники опитали 12 постраждалих, 5 родичів і свідків. Троє потерпілих відмовилися від інтерв’ю.

«Чотирьох з незаконно утримуваних наразі немає в живих: двоє померли безпосередньо під час утримання, за свідченнями інших полонених, через катування. Ще двоє померли після звільнення: один скоїв самогубство, інший – літній чоловік – помер природною смертю. Але в обох випадках можна вважати це наслідком перенесених катувань та жорстокого поводження», – розповіла координаторка напряму документування воєнних злочинів Єлизавета Сокуренко.

Катівню облаштували в технічному приміщенні на другому поверсі школи, непристосованому для перебування людей. В освітньому закладі розташовувався штаб російських військових. Орієнтовний розмір приміщення становив 6 на 3 метри, тут не було вікон, освітлення та туалету. В середньому в кімнаті за весь період одночасно перебували від 8 до 13 людей.

Причина, через яку українців утримували у катівні, – звинувачення у нібито співпраці із ЗСУ та коригуванні вогню. Людям майже не давали їжі та води, росіяни імітували розстріли та погрожували кастрацією. Їх жодного разу не виводили в душ. Також бракувало питної води, тож дехто пробував пити власну сечу.

12 людей росіяни катували електричним струмом, під’єднаним до геніталій. Люди, які побували в катівні, втратили вагу, скаржаться на погіршення зору внаслідок постійного перебування в темряві, на проблеми серцево-судинної системи тощо.

Потерпілі, з якими спілкувалися правозахисники, стали свідками смерті після тортур двох чоловіків. Їхні тіла росіяни вивезли в невідомому напрямку. Обидва чоловіки перебувають у статусі зниклих безвісти. Інші постраждалі, які пройшли катівню, скаржаться, зокрема, на значну втрату ваги (від 14 до 36 кг), погіршення зору внаслідок постійного перебування в темряві, на проблеми серцево-судинної системи тощо.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на звільненій території Херсонської області було знайдено 35 в’язниць, які облаштували окупанти для українського населення. Майже половина українців, яких там утримували росіяни, піддавалися тортурам, включаючи сексуальне насильство.