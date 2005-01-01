Представник «Нафтогазу» назвав суму, яку Україна втратить від запуску «Північного потоку-2»

Економічні втрати України від запуску російського газопроводу «Північний потік-2» можуть скласти приблизно 3 млрд доларів, заявив у ефірі одного з українських телеканалів комерційний директор «Нафтогазу України» Юрій Вітренко.

«Йдеться про 3 млрд доларів і відповідно 3% ВВП... Йдеться про те, що Україна має зараз наполегливо відстоювати свої інтереси, перш за все економічні інтереси. Також йдеться про те, що якщо не буде транзиту, то підвищуються військові ризики для України, тому для нас важливо зберегти транзит (газу в Євросоюз)», – розповів Вітренко, якого процитувала агенція УНН.

Він додав, що наразі Україна працює над тим, щоб зберегти транзит газу. Крім того, за його словами, очікується рішення ЄС, яке може вплинути на будівництво «Північного потоку-2».

«Для цього ми маємо працювати з нашими міжнародними партнерами в Європі і є певні успіхи, зараз очікуємо остаточне рішення Ради Європи, яке можливо вплине на те, що “Північний потік-2” не буде побудований. З іншого боку є домашня робота, тобто ми маємо в Україні зробити певні кроки для того, щоб зменшити ризик побудови цього “Північного потоку-2”», – резюмував комерційний директор «Нафтогазу».

Нагадаємо, Німеччина вже видала всі необхідні дозволи на будівництво цього газопроводу, який також проходитиме її територією. Наразі росіяни очікують дозволів від Фінляндії, Швеції та Данії.