Німеччина видала всі дозволи на будівництво «Північного потоку-2»

Німеччина погодила Росії будувати транзитний газопровід в обхід України

Компанія Nord Stream 2 AG отримала дозвіл на будівництво й експлуатацію газопроводу «Північний потік-2» у німецькій виключній економічній зоні, повідомила у вівторок, 27 березня, прес-служба компанії.

«Федеральне відомство судноплавства і гідрографії видало дозвіл на будівництво 30-кілометрової ділянки відповідно до Гірничого закону ФРН», – йдеться в повідомленні проектної компанії. Таким чином, з урахуванням раніше виданих дозволів загальна довжина газопроводу, що проходитиме територією Німеччини, складе 85 км.

«Процедури отримання дозволів в інших чотирьох країнах уздовж маршруту газопроводу – Росії, Фінляндії, Швеції та Данії – йдуть за графіком. Nord Stream-2 чекає отримання решти дозволів у найближчі місяці», – наголошено в повідомленні.

Нагадаємо, газопровід Nord Stream-2 пройде Балтійським морем, з’єднавши постачальників у Росії зі споживачами в Європі, його довжина складе більш ніж 1,2 тис. км. Передбачається, що пропускна здатність газопроводу складе 55 млрд кубометрів газу на рік. Вартість проекту оцінюється майже в 10 млрд євро. При цьому навіть після повноцінного запуску «Північного потоку-2» його потужностей буде замало для покриття газових потреб Європи, тому «Газпром» буде змушений підписувати нові контракти з Україною на транзит газу. Чинний контракт завершується 31 грудня 2019 року і «Газпром» заявив про намір його розірвати.

У листопаді минулого року в Данії ухвалили закон, який дозволить заборонити прокладання «Північного потоку-2» через її територію. Проти будівництва газопроводу також виступили Литва, Латвія і Польща.

21 березня США повідомили компанії, які працюють із «Північним потоком-2», про загрозу санкцій.