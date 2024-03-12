Цього року церемонію нагородження премії Американської кіноакадемії переглянуло 19,5 мільйона глядачів. Така кількість є найбільшою за останні чотири роки, повідомляє The Hollywood Reporter.

Рекорд було встановлено у 2020 році. Тоді церемонію переглянуло 23,6 мільйона глядачів. Потім їх кількість почала падати. У 2021 році трансляція Оскара зібрала лише 10,4 мільйонів переглядів, у 2022 – 16,6, а у 2023 – 18,8.

Цього року вперше трансляція відбувалася на годину раніше, ніж зазвичай, і це могло вплинути на кількість глядачів. Найбільше людей долучилося до перегляду показу в останні пів години церемонії – 21,9 мільйона, саме тоді, коли оголошували головні номінації – «Найкраща акторка», «Найкращий актор», «Найкращий режисер» та «Найкращий фільм».

Вважають, що на кількість цьогорічних глядачів також вплинуло те, що було номіновано дві стрічки, які у літню пору мали умовне змагання – «Барбі» та «Оппенгеймер».

«Оскар 2024» став найпопулярнішою за переглядами премією цього року. «Греммі» переглянуло близько 2,4 мільйонів глядачів, а «Золотий глобус» – 9,7.

Нагадаємо, сім перемог отримав фільм «Опенгеймер». Зокрема він отримав «Оскар» як найкращий фільм. Найкращим документальним фільмом стала картина Мстислава Чернова «20 днів у Маріуполі». Проте зі скороченої версії (яка замість трьох годин мала тривати пістори) вирізали нагороду та промову режисера.