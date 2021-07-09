Військовослужбовці-пенсіонери в Україні з 1 липня отримуватимуть щомісячну доплату в розмірі 2 тис. грн, а мінімальна пенсія для них становитиме 3 тис. 854 грн, повідомив у п’ятницю, 9 липня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, Передбачається з 1 липня встановити щомісячну доплату в сумі 2 тис. грн для майже 400 тисяч військовослужбовців-пенсіонерів, а також встановити мінімальну пенсійну виплату на рівні 3 тис. 854 грн.

Крім цього, за його словами, передбачається підвищити виплати для учасників бойових дій, які втратили працездатність.

«Більш ніж 40 тисяч людей отримають підвищення майже в 700 гривень», – написав голова уряду в Telegram.

За словами Шмигаля, приводом для такої ініціативи стало те, що в 2017 році, під час внесення змін до закону про індексацію грошових доходів населення, питання індексації пенсій для військових не було врегульовано, тому розмір новопризначених пенсій і пенсій, призначених до 2018 року, відрізняється майже вдвічі.

«За ініціативи президента Володимира Зеленського вже на наступному засіданні Кабінету міністрів буде ухвалено розроблене Міністерством соціальної політики рішення про підвищення пенсійних виплат військовослужбовцям, які перебувають на пенсії. Це рішення має зменшити наявні диспропорції», – пояснив прем’єр.