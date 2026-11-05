У Львові відбулися консультації урядів України та Словаччини

У четвер, 5 листопада, у Львові відбулися консультації урядів України та Словацької Республіки. Прем’єр-міністри України Сергій Корецький та Словаччини Роберт Фіцо підписали спільну декларацію про співробітництво.

Як повідомив Сергій Корецький, під час зустрічі також підписали міжурядову угоду про створення двомовної українсько-англійської гімназії в Словацькій Республіці та аналогічної словацько-англійської гімназії в Україні.

«Запуск очікуємо вже наступного навчального року. Нам надзвичайно важливо підтримувати звʼязок з українцями, особливо дітьми, які через війну перебувають за кордоном. Важливо зберігати українську ідентичність та рідну мову», – додав Сергій Корецький.

Словаччина оголосила про рішення передати для потреб «Укрзалізниці» три електровози. Планується, що до кінця року вони вийдуть на колію європейського стандарту на Закарпатті.

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Також йшлося про досвід Словаччини на шляху до ЄС. Говорили про відкриття решти двох переговорних кластерів для України та започаткування Макрорегіональної стратегії ЄС для Карпатського регіону.

«Предметно зупинилися на співпраці в межах європейського інструменту SAFE. Підпишемо Рамкову угоду про фінансове співробітництво. Вона дасть старт енергетичним проєктам з відновлення в межах механізму Ukraine Investment Framework на суму понад 100 млн євро», – зазначив Сергій Корецький.

На кордоні планується запровадження електронної черги та спільного контролю, розширення можливостей прикордонних переходів для пасажирів та вантажів.

«Вдячні за пакет енергетичної допомоги на суму 500 тис. євро. За ці кошти до кінця місяця в Україну доставлять 54 генератори. Ще 300 тисяч євро Словаччина спрямовує як другий внесок до Коаліції укриттів цивільного захисту, а 200 тисяч євро - на медичне обладнання для наших лікарень. Важливо також, що Словаччина вирішила стати повноправним членом Міжнародної коаліції за повернення українських дітей», – повідомив прем’єр-міністр України.

Зустріч у Львові він назвав «результативним діалогом у дусі добросусідства».