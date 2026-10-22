Словаччина відправить делегацію до Москви для переговорів про енергетичну співпрацю з Росією

Словаччина відправить делегацію до Москви для переговорів про енергетичну співпрацю з Росією. Зокрема, Братислава зацікавлена в обговоренні постачання газу та продовженні імпорту російської нафти. Це відбувається попри плани Європейського Союзу повністю відмовитися від російських енергоносіїв. Про це повідомили у середу, 21 жовтня, у заяві Міністерства закордонних справ Словаччини.

Засідання міжурядової російсько-словацької комісії з економічного та науково-технічного співробітництва заплановане на 26 жовтня в Москві. Це буде перша зустріч такого формату від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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У словацькому МЗС повідомили, що сторони планують обговорити співпрацю в кількох сферах, серед яких енергетика, зокрема ядерна, сільське господарство, охорона довкілля, спорт і культура.

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«Основною темою буде енергетика та можливість співпраці у забезпеченні поставок стратегічних ресурсів», – заявили у словацькому зовнішньополітичному відомстві.

Там також підтвердили зацікавленість Братислави в обговоренні постачання газу та продовження імпорту нафти з Росії.

Як це узгоджується з планами ЄС

Словаччина продовжує закуповувати російські енергоносії, однак відповідно до плану Євросоюзу має припинити імпорт російського газу до кінця 2027 року. Стратегія ЄС передбачає поступове припинення залежності від російських енергоресурсів, щоб позбавити Москву доходів, які вона може використовувати для фінансування війни проти України.

У словацькому МЗС заявили, що країна прагне розвивати відносини з Росією, водночас дотримуючись своїх зобов’язань у межах ЄС і НАТО.

Нагадаємо, 17 квітня прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявляв, що країна готується оскаржити в Суді ЄС рішення про заборону імпорту російського газу. За його словами, через це рішення Словаччина опинилася в «дуже вразливому становищі», оскільки не має виходу до моря та можливості переробляти скраплений газ.