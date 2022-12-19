Свято-Преображенська греко-католицька парафія в Ужгороді вирішила перейти на Григоріанський календар. Віряни проголосували за таке рішення під час загальних зборів. Рішення релігійної громади схвалив керівник Мукачівської греко-католицької єпархії Ніл.

Про рішення Свято-Преображенської греко-католицької парафії повідомила Релігійно-інформаційна служба України з посиланням на настоятеля храму Василя Бушка. «Після завершення Служби Божої громада провела свої загальні збори для обговорення питання переходу на Григоріанський календар. У результаті було написано листа-прохання з підписами вірян до апостольського адміністратора Мукачівської греко-католицької єпархії владики Ніла», – зазначається у повідомленні.

Настоятель храму о. Василь Бушко пояснив, що рішення громади було аргументовано бажанням відзначати всі свята за астрономічним Григоріанським календарем, «спільно зі Святішим престолом та Вселенською Католицькою Церквою, починаючи з Навечір'я Різдва Христового, 24 грудня 2022 року». Керівник Мукачівської греко-католицької єпархії владика Ніл розглянув прохання громади та надав дозвіл Свято-Преображенській парафії про перехід на Григоріанський календар.

Зазначимо, за даними дослідження соціологічної групи «Рейтинг», протягом 2022 року в Україні зросла кількість вірників, які святкують Різдво 25 грудня – з 4% до 11%. Разом із тим, вже 25% опитаних відзначають обидві дати. Крім того, значно зросла кількість вірників, які підтримують ідею перенесення святкування Різдва на 25 грудня: з 26% до 44%. Проти переходу на григоріанський календар – 31% (у 2021 – 58%).

Найбільше прихильників ідеї перенесення Різдва серед мешканців заходу і Києва: більше половини підтримують цю ідею. Серед жителів центру відносна більшість (44%) також не проти цієї ініціативи. Окрім того, спостерігається значна підтримка ідеї перенесення святкування Різдва серед греко-католиків. Серед прихожан ПЦУ – таких майже половина (46%), при цьому третина з них проти такої ідеї.