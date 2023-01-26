Плантовська потрапила у гучний скандал, коли виклала в соцмережі свої фото з Парижа

Прес-офіцерку Південного регіонального управління Держприкордонслужби Іванну Плантовську, яка вихвалялась у соцмережах відпочинком за кордоном, перевели у Житомирський прикордонний загін на посаду не пов'язану із комунікацією. Про це пише «Українська правда» з посиланням на поінформоване джерело.

Співрозмовник журналістів серед прикордонників повідомило, що Плантовську перевели на посаду «не пов'язану із комунікаційними напрямами».

Нагадаємо, Плантовська потрапила у гучний скандал, коли виклала в соцмережі свої фото з Парижа, де зустрічала Новий рік. Крім Франції, у соцмережах речниця хизувалась й іншими світлинами з різних курортів.

Користувачі та журналісти відзначили, що на зарплатню у ДПСУ прикордонниця не змогла б собі так часто дозволяти «люксовий» відпочинок.

Тож соцмережі почали пов'язувати Плантовську із її начальником Сергієм Мулом. Зокрема, у соцмережах зазначали, що у Мула проводили обшуки співробітники НАБУ та ДБР та виявили мільйони доларів на рахунках та нерухомість за кордоном.