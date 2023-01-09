Іванна Плантовська опублікувала фото зі своєї відпустки у Парижі

Державна прикордонна служба розгляне ситуацію з прес-офіцеркою Іванною Плантовською, чиї фото у соцмережах спричинили гучний скандал. Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко у своєму коментарі УП.

За його словами, ДПСУ розгляне питання подальшого проходження служби Плантовською, яка нещодавно опублікувала фото зі своєї відпустки у Парижі.

«Я не вправі коментувати особисте життя військовослужбовців ДПСУ, це справа кожного. Проте можу зазначити, що відносно ситуації, яка останні кілька днів розгортається навколо нашої військовослужбовиці з Одеси, у відомстві відразу відреагували на це. Рішення, зокрема, стосуватиметься і подальшого проходження нею служби та виконання обов’язків за посадою. Все буде в рамках норм законодавства», – зазначив Демченко.

Публікації Плантовської, яка є офіцеркою, Демченко назвав такими, що «суперечать моральним нормам, і є неприйнятним під час війни».

«Окремо можу зазначити: нам дійсно прикро, що у час війни, коли більшість наших побратимів зі зброєю в руках боронять країну і гинуть за неї, в наших лавах є і ті хто, більше приділяють увагу виключно своєму особистому життю, при цьому, м’яко кажучи, хизуючись ним. До того ж, демонстрація якого суперечить моральним нормам, і є неприйнятним під час війни. Все буде по справедливості», – підсумував Демченко.

Прес-офіцерка Південного регіонального управління Держприкордонслужби України Іванна Плантовська потрапила у гучний скандал після того, як опублікувала в соцмережах свої фото з Парижа, де, вочевидь, зустрічала Новий рік. Її пости про перебування в Парижі були опубліковані вранці 31 грудня та ввечері 1 січня. У підписах до фото Плантовська запропонувала читачам «бути добрішими і світлішими в 2023 році», а також «без ненависті, без злості, без заздрості просто порадіти за ближніх», мовляв, тоді «2023 принесе вам душевний спокій і щастя».

Це викликало шквал критики та обурення в соцмережах. Користувачі дискутували про те, наскільки етичним для держслужбовиці є хизування закордонним відпочинком та досить відвертими фото. Також користувачі не могли зрозуміти, як саме Плантовській, яка є офіцеркою, вдалося виїхати за кордон у відпустку.

Сама Плантовська після цього поскаржилась на «погрози від українців та росіян», заявила, що «у когось вдалося розпалити війну всередині країни та додала», що скоро «усі почують її правду». Після цього Плантовська закрила свої акаунти в соцмережах.