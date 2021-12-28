Заступник міністра освіти Ігор Гарбарук (крайній зліва), його помічниця Христина Тишкун, мер Львова Андрій Садовий, керівник департаменту освіти ЛОДА Олег Паска та заступник мера Львова Андрій Москаленко після офіційної зустрічі у Ратуші

Кабмін звільнив з посади заступника міністра освіти і науки України Ігоря Гарбарука, який днями приїздив з робочим візитом до Львова. Заступника міністра під час офіційного візиту супроводжувала його помічниця Христина Тишкун у відвертому вбранні. Після скандалу, який розгорівся у соцмережах, Ігор Гарбарук написав заяву на звільнення.

«Тільки що заступник міністра освіти Ігор Гарбарук був звільнений Кабміном за його заявою», – повідомила у вівторок, 28 грудня, нардепка від «Слуги народу» Юлія Гришина» у своєму Telegram-каналі.

24 грудня заступник міністра освіти Ігор Гарбарук приїхав подивитися, як працюють навчально-практичні центри у львівських профтехучилищах. У межах візиту відбулася офіційна зустріч у львівській мерії з мером Андрієм Садовим, заступником мера Львова Андрієм Москаленком та директором департаменту освіти і науки Львівської ОДА Олегом Паскою.

Втім про сам візит інформації було небагато. Соцмережі буквально підірвала спільна фотографія за підсумками візиту у Ратушу, на якій окрім високопосадовців була молода жінка у відвертому вбранні – як згодом з’ясувалося, помічниця заступника міністра Ігоря Гарбарука Христина Тишкун. Вона супроводжувала заступника міністра під час офіційного візиту.

На фото Христина Тишкун з вечірнім макіяжем стоїть у чорній прилягаючій сукні з масивним хрестиком і дуже глибоким декольте. Саме після цього фото жінка стала популярною, адже воно розлетілось мережею та стало найбільш обговорюваним у ЗМІ та соцмережах.

Реакція Христини Тишкун

Сама ж Христина Тишкун не вважала, що зробила щось не так. У коментарях до свого допису в Instagram вона написала: «А в міську раду потрібно вибирати наряд? Я думала, що кожен одівається так, як йому подобається/зручно/комфортно». Після шквалу критики Христина Тишкун видалила допис і закрила свою сторінку.

Реакція соцмереж

Після цього Христина Тишкун стала популярною у всій Україні, а її фото розлетілось мережею. Ним милувались, його критикували, взяли за основу для нового логотипу Міносвіти та навіть написали вірша.

Фото стало вірусним та його використовували для багатьох мемів

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Попри те, що Христина Тишкун є помічницею Ігоря Гарбарука, перепало найбільше Андрію Садовому

Відомий український письменник Олександр Ірванець навіть написав короткого вірша про Христину Тишкун.

Сукня та глибокий виріз помічниці заступника міністра освіти настільки сподобався користувачам, що у соцмережах навіть запропонували замінити логотип Міносвіти.

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Або Надія Савченко могла б і зовсім замінити Христину Тишкун.

27-річна Христина Тишкун народилась у Львові, вона навчалась у Львівському університеті на юридичному факультеті та є магістром права. У своєму Instagram вона публікує відверті фото у білизні.

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