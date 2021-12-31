

Цитата дня «Я сама зі Львова, і напередодні католицького Різдва я хотіла провести час із друзями. Ігор Миколайович [Гарбарук] поїхав на зустріч. Я не брала участь у жодних перемовинах. Скажу чесно, хотіла подивитися на Андрія Івановича [Садового], він мені завжди імпонував, він мені цікавий як особистість, як професіонал своєї справи. Хотіла познайомитися і зробила фото»

Христина Тишкун, 31 грудня 2021 року

Цитата дня

27-річна Христина Тишкун в інтерв'ю телепрограмі «Сніданок з 1+1» заявила, що супроводжувала заступника міністра освіти Ігоря Гарбарука під час його візиту до львівської мерії у неофіційному статусі. За її словами, вона просто хотіла познайомитися з мером Львова. Нагадаємо, що після публікації Христиною протокольного фото із зустрічі у львівській Ратуші, де вона позує у відвертій сукні з глибоким декольте, Ігоря Гарбарука звільнили з посади.