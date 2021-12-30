Христина Тишкун у відвертій сукні прийшла на офіційний захід у Львові

Сукню помічниці заступника міністра освіти Христини Тишкун, яка раніше спровокувала скандал і призвела до відставки її шефа, продали на аукціоні за тисячу доларів. Аукціон провів ввечері 29 грудня у прямому ефірі телеканалу «Наш» ведучий Артем Нікіфоров, а найбільшу ставку зробив київський адвокат Євген Лосовський.

Після скандалу із сукнею заступниці міністра освіти, коли Христина Тишкун одягла сукню з глибоким декольте на офіційну зустріч з мером Львова та оприлюднила це фото у своєму Instagram, Артем Нікіфоров запропонував жінці продати це вбрання на відкритому аукціоні. Христина Тишкун погодилась віддати сукню на благодійність.

На аукціоні, який провели на сторінці Артема Нікіфорова 29 грудня, найбільшу ставку зробив адвокат Євген Лосовський. Він запропонував викупити лот за тисячу доларів (27,2 тис. грн). Ці гроші пообіцяли перерахувати Херсонській клінічній лікарні. Ще 10 тис. грн пообіцяв додати сам Артем Нікіфоров.

Євген Лосовськиу у ефірі каналу «Наш» розповів, що купив цю сукню на пам'ять. «Колись через багато років [покажу] своїм дітям, коли вони питатимуть, куди рухалась Україна у 2020-2021 роках, які були проблеми, що обговорювали. Покажу їм цю сукню і скажу, як потрібно робити, а як ні», – сказав Євген Лосовський.

Нагадаємо, що після скандального фото заступника міністра освіти Ігоря Гарбарука звільнили з посади.